Lo que empezó como una forma de combatir el aburrimiento durante la cuarentena, se transformó en uno de los proyectos más innovadores del Alto Valle. Zorro Colorado, el gin artesanal creado por Daniel Casado -productor de espectáculos- y Brenda Sapag Vieira -ingeniera ambiental- ya produce 600 litros mensuales y apuesta por la sustentabilidad, la calidad y la expansión hacia nuevos productos como el whisky.

En una entrevista con el programa "República Nqn", que se emite por Versus Stream, Casado repasó el origen, desarrollo y filosofía del emprendimiento que comparte con su pareja. “Todo arrancó en la cuarentena. Hicimos unos cursos online, compramos un alambique chico de 10 litros y empezamos a experimentar. La primera receta que hicimos salió bárbara, y ese fue el inicio del London Dry, nuestro gin insignia que seguimos haciendo hasta hoy”, relató.

Zorro Colorado encontró en las salas comunitarias para emprendedores de Neuquén el punto de partida para producir a escala y, con el tiempo, pudieron inaugurar su propia destilería en la ciudad. “La sala fue clave. Nos permitió arrancar con un producto habilitado y profesional, y nos empujó durante dos años hasta poder tener nuestro propio espacio”, explicó. Hoy, el proyecto suma a una tercera persona, Raúl, para colaborar con las tareas de destilación que pueden durar entre 10 y 12 días. Además, participan familiares y amigos, incluso su hija Victoria, que colabora con el etiquetado.

Además del gin, Zorro Colorado ya inició pruebas para destilar whisky artesanal, explorando distintos tipos de maderas y curados de barricas, con la idea de lanzar un producto en los próximos años. “Estamos jugando con maderas, curados, y dejando whisky en guarda. Es un mundo nuevo que nos entusiasma mucho”, concluyó Casado.