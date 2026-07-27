El director, actor y productor Ariel Muñoz compartió detalles del exitoso presente de Moana, el Musical, una propuesta que viene agotando funciones en la región y que reúne a un elenco conformado íntegramente por artistas locales.

En diálogo con el programa La noche cae, la radio se enciende que se transmite por AM550, Muñoz repasó el proceso de trabajo que permitió llevar la obra al escenario. El proyecto comenzó con audiciones realizadas entre marzo y abril y continuó con meses de ensayos diarios para construir una producción de gran despliegue.

El elenco de Moana, el Musical está integrado por artistas locales y viene agotando funciones en la región.

Uno de los principales desafíos según explicó, fue conformar el elenco. Para la selección no solo se tuvo en cuenta el talento de los artistas para cantar, actuar y bailar, sino también su perfil para interpretar a cada personaje y su capacidad para trabajar en equipo. “Buscamos formar un grupo humano además de un gran elenco”, destacó el director, quien valoró especialmente el compromiso de los artistas que forman parte de la producción.

La respuesta del público fue otro de los puntos destacados por Muñoz. Las funciones a sala llena y la presencia de familias reflejan el impacto de una propuesta que combina la historia conocida por varias generaciones con una puesta que incluye escenografía, vestuario, música y distintos recursos visuales. La versión teatral de Moana fue adaptada a una duración de 55 minutos, con el objetivo de mantener la atención de los más pequeños sin perder la esencia de la historia original.

Mientras Moana, El Musical continúa con su exitoso recorrido, Ariel Muñoz ya trabaja en un nuevo espectáculo. Se trata de Enredados en el Bosque, una historia original que reunirá a personajes de distintos universos, entre ellos Elsa, Woody y Capitán América, quienes deberán enfrentarse a una bruja en una aventura cargada de música, humor y cambios de vestuario.

La producción combina música, actuación, danza, escenografía y vestuario en una propuesta para toda la familia.

Durante la entrevista, el director también repasó sus inicios en el teatro y recordó que descubrió su vocación a los 12 años. Además, destacó el acompañamiento de su familia y el trabajo que desarrolla en su escuela En Escena, ubicada en Plottier, donde más de 240 alumnos se forman en teatro musical, canto y otras disciplinas artísticas.

Finalmente, Muñoz llamó a acompañar las producciones locales y resaltó el enorme talento artístico que existe en la Patagonia. En ese sentido, sostuvo que la región cuenta con artistas capaces de ofrecer espectáculos de gran calidad y remarcó la importancia de que el público acompañe y apueste por el arte local.