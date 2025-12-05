Catalina, la nena de 9 años que fue atropellada por un patrullero el 19 de noviembre en Plottier, sigue luchando por su vida tras someterse a dos complejas cirugías en su delicada condición de salud. La intervención, que incluyó un procedimiento en la base del cráneo y la médula espinal, tuvo que ser suspendida temporalmente debido a un paro cardíaco que sufrió la pequeña, pero los médicos se sorprendieron ante su capacidad para resistir las adversidades.

En el testimonio de Paola Marifil, madre de la niña, se refleja la angustia, pero también la esperanza y fortaleza que ha mostrado Catalina. "No sabemos qué pensar. Ayer cuando escuchamos en parte el resultado de la cirugía, la verdad es que escuchamos todo el pasillo a mi familia, mis padres, mi hermano… Yo pido un milagro desde el minuto uno, desde que le ayudé a levantar a mi hija de la calle ese día", expresó Paola en diálogo con pancho Casado en La Mañana es de la Primera por AM550.

A pesar de la gravedad de las lesiones y los múltiples paros cardíacos que sufrió, Paola destacó la increíble resistencia de su hija: "Es increíble que sigas sobreviviendo. Los médicos no pueden creerlo. Nos dijeron que nunca habían visto un caso como el de Catalina, ni en Argentina ni en otros lugares".

Un diagnóstico incierto y pronósticos reservados

Catalina enfrenta graves complicaciones desde el día del accidente, en el que fue atropellada por una patrulla de la Policía en el barrio Los Álamos. Su madre compartió que, además de las cirugías en la base del cráneo y la médula, la niña debió ser operada para tratar la fractura en la primera vértebra de la columna. "Eso hace que la médula se haya desplazado un poco y presione la médula. Esto puede generar hidrocefalia", explicó Paola, refiriéndose a la cirugía que se le realizó para colocarle una válvula para drenar el líquido cefalorraquídeo. Además, los médicos le colocaron un chaleco ortopédico para sostener su cabeza y evitar movimientos que pudieran agravar las fracturas.

"Nos estamos reservando cosas que están pasando por una cuestión de no preocupar a la familia, pero hay más daño de lo que se debe conocer", relató la madre. La incertidumbre sobre el pronóstico de Catalina sigue siendo elevada. Aunque los médicos siguen luchando para estabilizar su condición, Paola mencionó que el riesgo de complicaciones sigue presente. "Si no la operamos, está en riesgo; y si la operamos, está en riesgo. Catalina sigue en riesgo", añadió con voz entrecortada.

A pesar de estos riesgos, la madre de Catalina no pierde la esperanza. "Quiero dar buenas noticias. Por eso doy buenas noticias", aseguró Paola, quien se aferra a la posibilidad de que su hija se recupere por completo, tal como lo hizo tras el accidente y tras cada cirugía a la que ha sido sometida.

El coraje de Catalina

Uno de los momentos más emotivos que vivió Paola fue cuando vio a su hija abrir los ojos después de varios días de incertidumbre. "Catalina abrió los ojos y me hizo el gesto de pestañarme. Yo lo sentí como una respuesta. No me lo podía creer", relató Paola, visiblemente emocionada. Este pequeño gesto de su hija, fue un signo de que su hija no se rendió, a pesar de las múltiples dificultades que ha enfrentado.

"Yo estoy segura que Catalina no está en este cuerpo, que ella anda por ahí dándonos calma, dándonos paz. Porque si yo pienso que mi hija está en su cuerpo, digo Dios santo, que no permita que esté en este cuerpo... Ni siquiera está en manos de ella", comentó, refiriéndose a la sensación de que su hija, a pesar de su estado crítico, sigue luchando por mantenerse con vida.

"Los médicos me dijeron que no han visto un caso como el de Catalina. Incluso algunos mencionaron que, en Brasil, hubo un caso similar, pero no con los antecedentes que ella tiene", relató Paola, quien destacó la asombrosa resistencia de su hija. "Es increíble, con todos los antecedentes del accidente y todo lo que ha sufrido, que ella siga luchando", expresó.

Un caso de milagro y esperanza

Con el paso de los días, la familia de Catalina sigue esperando una recuperación milagrosa. La mujer, consciente de las dificultades que enfrenta su hija, continúa diciendo: "Dios tardó nueve meses en crearla, y si tiene que tardar lo que tenga que tardar para restaurarla como antes del accidente, lo aceptamos".

Mientras tanto, la investigación sobre el atropello sigue en marcha, con la oficial que manejaba el patrullero fue imputada por lesiones graves culposas. La otra niña que iba con Catalina en el momento del accidente podría ser entrevistada en Cámara Gesell para esclarecer más detalles sobre lo sucedido.