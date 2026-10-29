La Municipalidad de San Pedro afronta una nueva medida judicial de embargo sobre sus cuentas bancarias. La causa es una deuda impaga correspondiente a honorarios profesionales derivados de un juicio por usucapión.

El expediente judicial comenzó luego de que un abogado representara a una familia en ese litigio. En ese proceso, la Justicia resolvió que las costas debían ser abonadas por el municipio.

El embargo ratificado por la Cámara

Ante la falta de pago por parte de la administración comunal, se trabó un embargo. La medida fue posteriormente ratificada por la Cámara por la suma de 27,5 millones de pesos.

En su resolución, el Juzgado dispuso que la Municipalidad deberá incorporar esta obligación de pago en el cálculo de gastos y recursos. Es decir, en el Presupuesto 2027.

Las cuentas siguen bajo medida cautelar

A la espera de la elevación del proyecto, que el Ejecutivo debe remitir al Concejo Deliberante, y su posterior aprobación, las cuentas bancarias oficiales continuarán bajo la medida cautelar con embargo preventivo.

La deuda de 27,5 millones de pesos estará sujeta a la liquidación de intereses acumulados y costas procesales adicionales hasta la efectiva cancelación de los importes adeudados.