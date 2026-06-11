El fallecimiento de Silvia Bruss generó numerosas muestras de dolor entre vecinos, profesionales y dirigentes de Villa La Angostura. El Colegio de Arquitectos de Neuquén, Regional IV, expresó públicamente sus condolencias y destacó su trayectoria como primera presidenta de la institución regional e integrante fundadora de la Unión Arquitectos Andino Patagónicos (UAAP).

Desde la entidad remarcaron que Bruss se caracterizó por su compromiso permanente con la comunidad angosturense, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y participó de distintos espacios vinculados al crecimiento de la localidad.

Su paso por la función pública y el desarrollo de la ciudad

Además de su actividad profesional, Silvia Bruss ocupó funciones dentro del gobierno municipal durante la década de 1990. Su trabajo estuvo ligado a una etapa de expansión urbana de Villa La Angostura, una ciudad que en aquellos años comenzaba a consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia.

Desde la Municipalidad destacaron su profesionalismo, vocación de servicio y aporte al desarrollo local, valores que hoy son recordados por quienes compartieron proyectos y responsabilidades con ella.

La Municipalidad de Villa La Angostura despidió a Bruss con profundo pesar - Foto: Captura Facebook

Un legado que trasciende generaciones

Colegas y vecinos coincidieron en señalar que Bruss dejó una marca profunda en las instituciones que ayudó a construir. Su participación en organismos profesionales y comunitarios contribuyó a fortalecer espacios de planificación y crecimiento para Villa La Angostura.

Su figura también es reconocida dentro de la Región de los Lagos del Sur neuquino, donde distintas generaciones de arquitectos y profesionales valoran el trabajo realizado durante décadas en favor del desarrollo urbano y comunitario.

Conmoción en la cordillera neuquina

La noticia tuvo repercusión en toda la zona cordillerana, incluyendo San Martín de los Andes, Villa Traful, Bariloche y otras localidades vinculadas históricamente con Villa La Angostura.

En una región donde las instituciones profesionales han tenido un papel clave en el crecimiento de las ciudades turísticas, la partida de Silvia Bruss representa la pérdida de una referente que participó activamente de procesos fundamentales para la construcción de la identidad local.

Familiares, amigos, colegas y vecinos la despiden con muestras de afecto y reconocimiento, resaltando tanto su calidad humana como su compromiso con el desarrollo de la comunidad angosturense.