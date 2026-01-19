El inicio de la temporada de verano 2026 dejó muy buenos números para el turismo en la provincia de Neuquén, que se posiciona entre los destinos con ocupación plena a nivel nacional. Así lo señala un reciente relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que analizó el comportamiento turístico durante las primeras semanas del período estival.

De acuerdo al informe, Villa La Angostura, Villa Traful y San Martín de los Andes registraron ocupación del 100%, consolidando a la cordillera neuquina como uno de los polos más demandados del país. La combinación de paisajes naturales, actividades al aire libre y propuestas culturales volvió a ser clave para atraer visitantes.

En la región patagónica, el desempeño fue ampliamente positivo. Ushuaia alcanzó un 88% de ocupación, mientras que Bariloche se ubicó en torno al 80%, confirmando una fuerte preferencia por los destinos vinculados a la naturaleza en este inicio de temporada.

Buen nivel de actividad turística en todo el país

El informe de CAME también destaca un arranque sólido en otros puntos del país. En Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita alcanzó el 95% de ocupación, mientras que Villa Carlos Paz llegó al 90%, con un ingreso de turistas 20% superior al registrado el año pasado.

En el Litoral, Puerto Iguazú superó el 82% de ocupación, y ciudades de Entre Ríos como Colón y Gualeguaychú también se ubicaron por encima del 80%. En el norte argentino, Tafí del Valle y la Quebrada de Humahuaca mantuvieron reservas superiores al 70%.

El panorama fue más dispar en la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata alcanzó un 60%, mientras que Chascomús llegó al 62%.

Un turista más espontáneo y estadías más cortas

Según el relevamiento, la dinámica de esta temporada está marcada por decisiones de último momento y estadías breves. Muchos viajeros definen su viaje con una antelación mínima, en algunos casos dentro de las 72 horas previas, impulsados por eventos puntuales como festivales, competencias deportivas o ferias gastronómicas.

Esta lógica de “viajes por picos” reemplaza a las reservas anticipadas y a las planificaciones de larga duración, en un contexto donde el turista busca optimizar su presupuesto y prioriza experiencias concretas por sobre consumos accesorios.

Gasto turístico: fuertes diferencias según el destino

El gasto diario por persona muestra una marcada dispersión. Ushuaia lidera el ranking con un promedio de $370.000 diarios, impulsado por actividades premium y cruceros. En Puerto Iguazú, el gasto se ubica en $117.940, mientras que Santa Fe registra $219.000 diarios.

En Entre Ríos y Chascomús, los valores rondan los $97.000, y en provincias con menor tracción internacional los montos son más bajos: Formosa reporta $85.000 y Santiago del Estero, $70.000 diarios.

En la provincia de Buenos Aires, los datos oficiales reflejan una caída del 21% en el gasto respecto a la primera quincena de 2025, con una baja del 40% en los consumos realizados mediante billeteras virtuales.

Permanencias más cortas, pero sostenidas en destinos consolidados

La permanencia promedio se concentra mayoritariamente entre 3 y 4 noches. En destinos de paso o escapadas regionales, como La Pampa, Formosa o La Rioja, la estadía se reduce a una o dos noches.

En contraste, destinos consolidados como Ushuaia, Puerto Iguazú y Catamarca logran sostener promedios de entre 4 y 4,4 días.

Según concluye CAME, el mercado turístico se reorganiza bajo una lógica de respuesta rápida al buen clima y a propuestas culturales claras, un escenario que, por ahora, favorece especialmente a los destinos de naturaleza como los de Neuquén.