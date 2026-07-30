La Municipalidad de Neuquén confirmó que este viernes, último día hábil del mes, abonará la totalidad de los salarios de los trabajadores municipales con una recomposición del 7,21% sobre el sueldo básico de todas las categorías.

El incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante los meses de abril, mayo y junio, en el marco del acuerdo salarial vigente entre el municipio y el gremio Si.Tra.Mu.Ne, que prevé actualizaciones trimestrales por inflación y una recomposición adicional del 11% durante 2026.

El aumento corresponde al IPC acumulado entre abril y junio, según el acuerdo salarial firmado con Si.Tra.Mu.Ne.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó que el pago se concretará "como es habitual" el último día hábil del mes y remarcó que se realizará íntegramente con recursos propios, sin necesidad de asistencia financiera.

El funcionario sostuvo que el cumplimiento del cronograma salarial es posible gracias a una administración ordenada de las cuentas públicas y señaló que la gestión del intendente Mariano Gaido mantiene como prioridad la eficiencia en el uso de los recursos municipales.

Fernando Schpoliansky aseguró que los haberes se pagarán con recursos propios y sin asistencia financiera.

Además del impacto para los trabajadores, desde el municipio resaltaron que el desembolso de aproximadamente 7.100 millones de pesos tendrá un efecto directo sobre la economía local. Según Schpoliansky, gran parte de esos fondos se destinará al consumo, beneficiando al comercio, los servicios y la industria de la capital neuquina.