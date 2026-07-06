Neuquén reduce el horario de carga y descarga para sumar más lugares de estacionamiento

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha este lunes una modificación en el funcionamiento de los espacios destinados a carga y descarga en el Bajo de la ciudad. A partir de ahora, las reservas exclusivas para ese fin estarán habilitadas únicamente entre las 8 y las 14, mientras que durante el resto del día podrán ser utilizadas por cualquier automovilista mediante el sistema de estacionamiento medido.

La medida alcanza, en esta primera etapa, al sector comprendido entre Misiones, Perito Moreno y Chubut, donde se incorporarán entre 20 y 25 nuevos módulos de estacionamiento, con una permanencia máxima de dos horas.

La subsecretaria de Comercio de la Municipalidad, Gabriela Cagol, explicó que la decisión surgió tras un relevamiento realizado junto a comerciantes de la zona. "Venimos haciendo un trabajo en conjunto, analizando las reservas de carga y descarga. Observamos que por la tarde tenían tiempo ocioso, sin uso, y existía la necesidad de incorporar más lugares para estacionar", señaló en diálogo con AM550.

Más lugares para estacionar y mayor rotación

Según detalló la funcionaria, el objetivo principal es aprovechar espacios que permanecían desocupados durante gran parte de la jornada y transformarlos en nuevas plazas para el estacionamiento medido.

Con el nuevo esquema, una vez finalizado el horario exclusivo de carga y descarga, los automovilistas podrán estacionar activando el sistema SAEM, ya sea mediante la aplicación o la tarjeta física, respetando el límite máximo de dos horas.

"Buscamos generar mayor rotación de vehículos y una mayor afluencia de público a un sector que hoy está bastante afectado", sostuvo Cagol.

Comercios y caída del consumo

La funcionaria explicó que la decisión también responde a la realidad económica que atraviesan muchos locales comerciales del Bajo. Indicó que en esas cuadras predominan rubros vinculados a la indumentaria y la telefonía celular, dos actividades que, según remarcó, sienten con fuerza el impacto de las ventas por plataformas digitales y la retracción del consumo. "Lo que queremos es generar condiciones para que sea más fácil que los clientes se acerquen al lugar", afirmó.

En ese sentido, recordó que hace dos semanas el municipio también implementó otra medida para incentivar las compras en el sector comercial, permitiendo estacionamiento gratuito los sábados sobre las colectoras de la avenida en obra.

Cagol aclaró que la modificación no se aplicará, por el momento, en otros sectores de la ciudad. Explicó que cada zona tiene una dinámica comercial diferente y que el análisis se realiza de acuerdo con el tipo de actividad predominante. "En el Alto, por ejemplo, hay muchos comercios gastronómicos donde los horarios de carga y descarga son distintos. Vamos evaluando cada caso según los rubros instalados", indicó.

No obstante, adelantó que el relevamiento continuará durante las próximas semanas y que el municipio prevé extender esta metodología a otros puntos de Neuquén donde sea posible recuperar espacios para estacionamiento.

Un reordenamiento del espacio público

La subsecretaria enmarcó la iniciativa dentro de un proceso más amplio de reorganización del uso de la vía pública impulsado por una ordenanza recientemente aprobada.

Recordó que ya se revisaron antiguas reservas de estacionamiento sobre avenida Argentina, muchas de ellas destinadas a bancos, que fueron eliminadas para incorporarlas al sistema de estacionamiento medido. "La intención es seguir recuperando espacios e incorporar nuevas plazas de estacionamiento", aseguró.

Mientras tanto, desde este lunes ya rige la nueva modalidad en el Bajo neuquino, donde la expectativa oficial es que una mayor disponibilidad de estacionamiento facilite el acceso de clientes y contribuya a dinamizar la actividad comercial.