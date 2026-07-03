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Regionales

Neuquén reglamentó la ley que incorpora espacios de regulación sensorial en todos sus aeropuertos

Los aeropuertos de la provincia del Neuquén deberán incorporar espacios de regulación sensorial destinados a personas neurodivergentes y sus familias. La iniciativa busca garantizar mayor accesibilidad e inclusión en las terminales aéreas.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 03 de julio de 2026 a las 09:44
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Los aeropuertos de Neuquén deberán incorporar espacios de regulación sensorial para personas neurodivergentes y sus familias.

Los aeropuertos de la provincia del Neuquén deberán incorporar espacios de regulación sensorial destinados a personas neurodivergentes y sus familias, luego de que el Gobierno provincial reglamentara la Ley 3463, una iniciativa que busca garantizar mayor accesibilidad e inclusión en las terminales aéreas.

Los nuevos espacios serán gratuitos, de uso voluntario y estarán ubicados en las áreas de embarque. Podrán ser utilizados por personas neurodivergentes de cualquier edad, independientemente de que cuenten o no con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La reglamentación de la Ley 3463 busca avanzar hacia terminales aéreas más inclusivas y accesibles en toda la provincia.

La normativa apunta a generar ambientes más tranquilos y confortables para quienes presentan condiciones como trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) u otras neurodivergencias, disminuyendo los estímulos visuales y auditivos que suelen provocar estrés o sobrecarga sensorial antes de un vuelo.

Cómo serán los nuevos espacios inclusivos

La reglamentación establece que los espacios deberán estar claramente señalizados y contar con condiciones específicas para favorecer la regulación sensorial.

Entre los requisitos mínimos se incluyen iluminación tenue, colores neutros, control de ruido y temperatura, pisos aptos para alto tránsito, juegos sensoriales, auriculares con aislamiento de sonido, una pantalla con información de partidas y arribos y un teléfono para solicitar asistencia cuando sea necesario.

Los nuevos sectores estarán ubicados en las áreas de embarque y serán gratuitos, voluntarios y accesibles para personas de todas las edades.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la reglamentación fija criterios técnicos y estándares mínimos para que la implementación se realice de manera progresiva y uniforme en todas las terminales aéreas de Neuquén.

Una medida para promover la inclusión

La aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, con la participación de la Dirección General de Derecho Convencional y la Subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores.

Con esta medida, la provincia busca avanzar hacia aeropuertos más accesibles y respetuosos de la diversidad, facilitando la participación, la circulación y el ejercicio de derechos de las personas neurodivergentes y mejorando su experiencia durante los viajes.

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