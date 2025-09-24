Karina Maureira: “Neuquén hoy es ejemplo de inclusión y desarrollo, pese a los discursos de odio”

En una entrevista en el programa República NQN, transmitido por el canal de streaming Versus, la periodista y candidata Karina Maureira habló sobre su compromiso con las políticas de discapacidad, su visión del escenario político actual y la necesidad de dar un debate público más honesto y menos agresivo.

“Trabajo desde hace muchos años en discapacidad. Soy madrina del área en la "Fundación Manos que Ayudan" y nunca dejé de trabajar por eso. Hoy, Neuquén está a la vanguardia en este tema”, expresó Maureira, quien también subrayó la importancia de escuchar a la gente “para saber realmente qué es lo que se necesita”.

Pero la entrevista también dejó espacio para la reflexión sobre el clima social y político actual, especialmente en redes sociales. Frente a la proliferación de trolls y campañas de desprestigio digital, Maureira fue contundente: “Que dejen de gastar plata en trolls. Esa plata podría estar donde realmente se necesita: al lado de las personas que tienen muchas necesidades”, reclamó.

Además, criticó con firmeza los discursos violentos que han circulado desde sectores del oficialismo nacional. “Me dolió mucho, como periodista, escuchar frases como que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Eso es una locura y un odio tremendo. No se construye desde ahí”, sostuvo.

En ese sentido, se diferenció de la política tradicional: “Yo no critico por criticar. Solo hago críticas constructivas, que sirvan para mejorar. En política hay que tener fortaleza, pero también integridad, honestidad y respeto”. Maureira también destacó el modelo neuquino encabezado por el gobernador Rolando Figueroa: “Es el mejor modelo de desarrollo que hemos tenido en años. Neuquén hoy es un ejemplo para el país”, afirmó, en línea con la propuesta de fortalecer una representación provincial fuerte en el Congreso.