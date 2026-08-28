Del 31 de agosto al 6 de septiembre, una delegación integrada por 21 representantes de Neuquén y Río Negro participará de ENBHIGA Internacional Perú 2026, un encuentro que reunirá a delegaciones de Argentina, Perú, Chile, España y Colombia. La agenda tendrá actividades en Tarapoto, Lima, Pucusana y Paracas, con propuestas vinculadas a la gastronomía, el turismo, la cultura, la producción y la comunicación.

La representación argentina estará integrada por cocineros, cocineras, estudiantes de gastronomía y profesionales vinculados al turismo y la prensa, quienes tendrán la posibilidad de mostrar en un escenario internacional la diversidad de productos, sabores y tradiciones de la Patagonia. Entre los participantes de Neuquén se encuentran la chef María Sol Althabegoiti, la licenciada en Turismo Adriana Galarza, el chef Damián Piaggi, la estudiante de Gastronomía Rosa Cartasegna y los representantes de prensa Juan Berón, Walter Barros y Mariel Bracamonte.

Cocineros, estudiantes y profesionales compartirán experiencias y saberes durante el encuentro internacional.

Durante la semana, el encuentro permitirá compartir experiencias culinarias, promocionar productos regionales, generar intercambios profesionales y fortalecer vínculos entre los distintos países participantes. Para los integrantes de la delegación, además, será una oportunidad de formación, crecimiento y proyección, especialmente para los estudiantes que podrán incorporar una experiencia internacional vinculada directamente con sus carreras.

La participación también representa un importante esfuerzo colectivo. Los 21 integrantes asumieron gastos, organización y preparación para concretar el viaje, con el objetivo de llevar una representación de la Patagonia al exterior. En el caso de Río Negro, la delegación cuenta con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, cuyo aporte busca fortalecer la promoción de la producción, la gastronomía y el turismo regional.

La gastronomía patagónica será protagonista de distintas actividades de intercambio cultural y profesional.

ENBHIGA propone un espacio donde gastronomía, turismo, educación, cultura, producción y comunicación se unen para contar las particularidades de cada territorio. En ese escenario, Neuquén y Río Negro no llegarán a Perú solamente con recetas y productos: también llevarán historias, conocimientos, identidad y el trabajo cotidiano de una región que busca mostrar al mundo la riqueza y diversidad de la Patagonia.