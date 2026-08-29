Neuquén sigue libre de Chagas por vinchuca: qué casos continúan detectándose en la provincia

Neuquén continúa siendo un territorio libre de transmisión vectorial de Chagas, una condición que se sostiene a partir del trabajo de los equipos de Salud en la vigilancia, el registro, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, en la provincia continúan detectándose casos de transmisión vertical, es decir, aquellos que se producen de madre a hijo durante el embarazo; también en personas que llegan desde otros puntos del país.

Qué es el Chagas y cómo afecta a las personas

La enfermedad de Chagas es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi. En la mayoría de los casos no presenta síntomas, pero aproximadamente tres de cada diez personas pueden desarrollar complicaciones cardíacas y digestivas.

Cuando es detectada a tiempo, la enfermedad puede prevenirse, tratarse y curarse. Además, cuanto menor es la edad de la persona que recibe el tratamiento, mayor es la eficacia y más sencilla resulta la demostración de la curación.

Actualmente existe un tratamiento gratuito que debe ser indicado y supervisado por profesionales de la salud.

Una provincia sin transmisión por vinchuca

En el marco del Día Nacional de una Argentina Sin Chagas, que se conmemora el último viernes de agosto desde 2011, se realizó una jornada provincial virtual para visibilizar la enfermedad y abordar sus distintas dimensiones.

El encuentro fue organizado con la participación de las direcciones generales de Epidemiología y de Salud Ambiental y Cambio Climático, la Red temática de Laboratorio de Chagas y referentes de infectología del Hospital Provincial Neuquén.

El sistema de salud continúa detectando casos de transmisión de madre a hijo y realizando controles permanentes.

Durante la jornada, Cecilia Patri, integrante de la Dirección General de Salud Ambiental y Cambio Climático, destacó que el conversatorio permitió intercambiar miradas sobre una problemática compleja que involucra aspectos biológicos, ambientales, económicos, políticos, educativos y socioculturales.

Además, remarcó la importancia del trabajo interdisciplinario e intersectorial para reducir el impacto de la enfermedad en la comunidad.

Los controles que permitieron sostener la certificación

Durante la actividad se recordó que Neuquén fue certificada en 2001 como libre de transmisión vectorial de Chagas. En 2012 se recertificó esa condición ante la Comisión Evaluadora del Incosur y en 2025 se revalidó ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Esta situación significa que en la provincia no se registran nuevos contagios de Chagas por la picadura de vinchuca. Las actividades de vigilancia demostraron que no existe transmisión vectorial aguda, aunque sí se presentan casos de transmisión vertical, vinculados a contagios congénitos y a personas infectadas que llegaron desde zonas con mayor riesgo de transmisión vectorial.

Datos de vigilancia en Neuquén

A partir de una búsqueda más profunda e integral en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, se informó que durante 2025 fueron estudiadas 3.235 personas gestantes.

De ese total, 21 resultaron positivas, lo que representa el 0,64 por ciento. Además, se detectaron tres casos de Chagas congénito o vertical y el 70 por ciento de los casos registrados fueron asintomáticos. Durante la jornada también se abordaron temas vinculados al diagnóstico, las formas de registro y el tratamiento de la enfermedad.

Un plan provincial para sostener la prevención

Para abordar el Chagas, Neuquén desarrolló un Plan Provincial dentro del Programa Nacional de Chagas. Su objetivo es coordinar y fortalecer las acciones de prevención, atención, seguimiento y vigilancia en todo el territorio mediante el trabajo conjunto de distintos sectores y disciplinas.

El plan busca garantizar el cuidado continuo de las personas afectadas y mantener la vigilancia del vector, fortaleciendo las redes de atención y el rol de los agentes sanitarios y de la comunidad.

De esta manera, la provincia continúa con las acciones destinadas a sostener la eliminación del Chagas como problema de salud.