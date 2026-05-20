El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres y la ministra de Educación, Soledad Martínez, firmaron este martes un convenio de cooperación para implementar el programa “Jóvenes y Justicia – Construyendo Ciudadanía”, una iniciativa destinada a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la provincia.

“Una justicia cercana es también un poder judicial que dialoga con los jóvenes. Estamos muy contentos de poder concretar en actos lo que imaginamos como política pública judicial, en este caso recibir a los estudiantes de nuestras escuelas de toda la provincia y tener un diálogo institucional con ellos”, expresó Mazieres.

El proyecto prevé la realización de visitas guiadas a organismos judiciales y el desarrollo de un plan didáctico sobre la Constitución Nacional, la organización del Poder Judicial y la participación ciudadana.

La propuesta, impulsada a través de la Red de Justicia y Acceso Comunitario, busca fortalecer el vínculo entre la sociedad y el sistema judicial mediante herramientas de formación ciudadana. En particular, apunta a acercar la Justicia a niñas, niños y adolescentes, promoviendo un conocimiento directo de su funcionamiento institucional.

El programa se desarrollará en dos etapas complementarias. La primera tendrá lugar en las escuelas, donde se trabajará con material teórico y didáctico aportado por el Tribunal Superior de Justicia, bajo coordinación docente. La segunda consistirá en recorridos guiados por distintos espacios del Poder Judicial y encuentros con trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias judiciales.

Las visitas se realizarán los días martes, de 8:30 a 14, y deberán coordinarse previamente a través del correo visitas@jusneuquen.gov.ar.

El acto de firma se llevó a cabo en el Auditorio Sauco, ubicado en la Ciudad Judicial y contó con la presencia del vocal Germán Busamia y la participación de alumnos del colegio tecnológico UTN de Cutral Co.