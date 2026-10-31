La Administración de Parques Nacionales (APN) avanza con los trabajos para instalar un puente Bailey del Ejército Argentino en Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y recuperar la conectividad vial interrumpida por el colapso del puente de madera sobre el río Manso.

La estructura provisoria tendrá aproximadamente 30 metros de longitud y será aportada por la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino, con asiento en Neuquén capital. También participarán ingenieros y técnicos militares en las tareas de montaje.

Según informó la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajos preparatorios registran un 90% de ejecución. Sin embargo, el circuito turístico hacia el Cerro Tronador permanece cerrado hasta nuevo aviso y todavía no se informó una fecha concreta para la reapertura.

Por qué colapsó el puente sobre el río Manso

La estructura de madera sufrió un colapso total como consecuencia de una crecida extraordinaria del río Manso, que provocó el desborde del cauce y la inundación del sector.

El fenómeno también afectó el terraplén del camino que conecta Pampa Linda con el área del Ventisquero Negro y otras estructuras ubicadas en las inmediaciones del Saltillo de las Nalcas.

Después de la emergencia, los equipos de Parques Nacionales realizaron tareas de despeje, movimientos de suelo y retiro de los restos del antiguo puente. También acondicionaron una nueva traza lateral para permitir la instalación de la estructura modular.

Cómo será la instalación del puente provisorio

El Departamento de Infraestructura y Logística del Parque Nacional Nahuel Huapi trabaja en la preparación del terreno y los accesos necesarios para recibir el puente Bailey.

El operativo contempla distintas etapas:

Instalación de la estructura modular: izado y montaje del puente de aproximadamente 30 metros .

Reconstrucción de los estribos: reparación de las bases de hormigón que resultaron afectadas .

Protección hidráulica: colocación de nuevas barreras para reducir el riesgo de futuras socavaciones .

Adecuación de los accesos: vinculación del camino existente con la nueva ubicación del puente.

Los trabajos sobre los accesos operativos y la conexión con la traza vial existente alcanzaron el 90% de avance, de acuerdo con la información oficial.

La participación de la VI Brigada de Montaña permitirá sumar equipamiento y personal especializado para ejecutar el montaje de la estructura provisoria.

También preparan el camino hacia el Ventisquero Negro

Mientras avanzan las tareas en Pampa Linda, los equipos técnicos realizaron un repaso general del camino desde Los Rápidos hasta Pampa Linda, con el objetivo de facilitar la circulación de los camiones y la maquinaria que intervienen en el operativo.

Además, se trabaja en el mejoramiento de la calzada a lo largo de 2.600 metros del trazado entre Pampa Linda y el sector del Ventisquero Negro.

Ese tramo también sufrió las consecuencias de la crecida extraordinaria, que afectó el terraplén y otras estructuras del área del Saltillo de las Nalcas.

La intervención resulta necesaria para recuperar las condiciones de circulación en uno de los sectores de acceso a los atractivos naturales del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El puente definitivo tendrá una licitación pública

La instalación del Bailey permitirá contar con una solución provisoria para recuperar la conectividad, pero no será la obra definitiva.

Desde el Directorio de Parques Nacionales ya se inició el procedimiento administrativo para lanzar una licitación pública destinada a construir un nuevo puente permanente y ejecutar las obras complementarias.

De esta manera, el operativo contempla dos etapas: primero, restablecer la conexión mediante la estructura modular aportada por el Ejército; después, avanzar con una infraestructura definitiva que permita resolver el problema generado por el colapso del puente original.

El cierre del circuito y el impacto en la actividad turística

La interrupción del camino afecta directamente a quienes viven y trabajan en Pampa Linda, además de los prestadores turísticos y visitantes que llegan a la zona para realizar excursiones y actividades de montaña.

El acceso al Cerro Tronador es uno de los principales atractivos turísticos del Parque Nacional Nahuel Huapi. La imposibilidad de circular por ese sector condiciona las excursiones terrestres y las actividades vinculadas con los refugios y establecimientos de la zona.

La recuperación del puente será un paso necesario para reactivar la circulación, aunque la reapertura dependerá también de las condiciones de seguridad del camino y de las evaluaciones que realicen las autoridades.