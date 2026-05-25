La pasión por el fútbol y el Mundial volvió a demostrar que no entiende de edades. En Terrazas del Neuquén, decenas de chicos, familias y vecinos participaron de una jornada de intercambio de figuritas organizada por la comisión vecinal del barrio junto a referentes de una escuelita de fútbol de la zona.

La propuesta, sencilla pero cargada de entusiasmo, logró reunir a niños y niñas con sus álbumes bajo el brazo, buscando esa figurita difícil mientras compartían mates, chocolatada y una tarde distinta en comunidad.

La actividad nació a partir del fenómeno que generó la Selección Argentina campeona del mundo y el furor mundialista que volvió a instalarse entre los más chicos. Así lo explicó Tomás Zurita, coordinador de una escuelita de fútbol de la zona e impulsor de la iniciativa a 24/7 Canal de Noticias. “Esto era para los chicos, para la comunidad del barrio y para todos los que se quisieran sumar. Estamos contentos por todo esto que se armó”, expresó.

Entre álbumes, figuritas difíciles y camisetas argentinas, la tarde terminó convirtiéndose en una verdadera postal barrial.

Mientras los chicos se sentaban en ronda mostrando repetidas y negociando cromos, Zurita destacó el valor social que tuvo la propuesta. “Nos dimos cuenta de que era algo lindo, algo que integra, que llama a la inclusión y a la participación”, señaló.

La escena recordó aquellas clásicas reuniones de barrio donde el fútbol funcionaba como excusa perfecta para compartir. Familias enteras se acercaron desde Terrazas del Neuquén, 14 de Octubre, Altos del Limay, Rincón de Emilio y otros sectores cercanos para sumarse a la actividad. “Lo importante es que los chicos lo disfruten, que se diviertan y que esperen el Mundial con ansias”, agregó Zurita, quien remarcó que el clima que se generó fue mucho más allá del simple intercambio de figuritas.

El intercambio de figuritas tuvo lugar en el barrio Terrazas del Neuquén.

Por su parte, Luis Torres, presidente de la comisión vecinal, explicó que el objetivo fue recuperar el espíritu comunitario y generar un espacio de encuentro para toda la familia. “Queremos festejar con los chicos del barrio estos últimos momentos como campeones del mundo”, comentó durante la convocatoria. Además, adelantó que se ofreció chocolate caliente y se realizaron sorteos de camisetas para quienes participaron de la jornada.

“Acá no se vende nada. La idea es compartir, intercambiar y que los vecinos puedan encontrarse”, remarcó Torres.

La convocatoria superó las expectativas. Solo desde la escuelita de fútbol participaron muchos chicos, a los que se sumaron vecinos y familias completas que se acercaron atraídos por una pasión que atraviesa generaciones.

Entre álbumes, figuritas difíciles y camisetas argentinas, la tarde terminó convirtiéndose en una verdadera postal barrial. Una de esas escenas simples que todavía logran reunir a los chicos lejos de las pantallas y alrededor de una misma ilusión: completar el álbum y seguir soñando con otra Copa del Mundo.

Los álbumes y figuritas fueron protagonistas de este encuentro barrial.

Entrevista con el coordinador de la Escuelita de Fútbol de Terrazas del Neuquén: