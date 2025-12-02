El avance de la pavimentación en Terrazas de Neuquén ya transita su instancia final. “Estamos en los últimos tramos de la obra de pavimentación”, explicó Mariel Bruno, la subsecretaria de infraestructura municipal.

En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550 detalló que las máquinas trabajan sobre Cordillera Esencial, entre Cabellera del Frío y Soldi, que están ubicados a unos 300 metros junto a la comisión vecinal y detrás del colegio. “La calle Choique también va desde Cabellera del Frío hasta Soldi. Estamos completando un tramo que faltaba: el 50% estaba pavimentado y el otro no”, agregó.

En paralelo, aseguró que se interviene “un pasaje que nos habían pedido completar porque ayuda mucho en la movilidad, sobre todo en la peatonal del sector”.

Últimos detalles

Bruno explicó que la inversión supera los $600.000.000, en gran parte por el trabajo de nivelación: “Entre Cabellera y Soldi hay un desnivel importante, así que estas calles han tenido un tratamiento especial en su estructura de suelo”. También detalló que debieron construir muros de contención: “Son muros de más o menos 1,50 metros para contener el pie de barda”.

Respecto a los efectos de la tormenta del fin de semana, aclaró que la obra no sufrió daños: “No hubo ningún tipo de afectación porque ya está pavimentada. Estamos terminando detalles de muros, veredas y bocacalles, pero el grueso ya estaba terminado”.

Por último sobre la iluminación indicó que no está prevista en esta etapa: “En esta obra no tenemos contratada la iluminación del sector; será algo que se complemente más adelante”.

