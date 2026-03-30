Este lunes, los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile en la región se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos, aunque autoridades insisten en extremar las medidas de precaución al transitar. Según el último parte oficial emitido a las 7:30, tanto el Paso Internacional Pino Hachado como el Paso Internacional Cardenal Samoré están operativos, pero presentan algunas condiciones que requieren atención por parte de los conductores.

En el caso de Pino Hachado, la calzada se encuentra despejada y las condiciones climáticas son relativamente estables, con presencia de viento leve. Sin embargo, desde los organismos de control advierten sobre posibles riesgos en el trayecto, como la presencia de animales sueltos y la eventual caída de rocas, especialmente en el kilómetro 48. Por este motivo, se solicita circular con precaución y respetar las señales de tránsito.

Por su parte, en el Paso Internacional Cardenal Samoré, el tránsito también está habilitado, aunque la calzada se presenta húmeda y el cielo permanece mayormente nublado. En este contexto, se recomienda aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y mantener una conducción prudente.

Desde las autoridades recuerdan la importancia de informarse sobre el estado actualizado de los pasos antes de emprender viaje, así como acatar todas las indicaciones del personal de tránsito que trabaja en ambos corredores internacionales.

Ambos cruces continúan siendo clave para la conexión entre Argentina y Chile, por lo que se insiste en priorizar la seguridad vial ante condiciones que pueden variar a lo largo de la jornada.