La Municipalidad de Neuquén avanza con el Plan Forestal Urbano 2026, una iniciativa que busca fortalecer el cuidado ambiental y ampliar el patrimonio verde de la ciudad mediante nuevas tareas de forestación y mayores controles sobre el arbolado público. Desde el Ejecutivo municipal informaron que el programa contempla inspecciones más estrictas para evitar podas no autorizadas, extracciones indebidas de ejemplares y daños en espacios públicos. El objetivo es preservar los árboles existentes y ordenar el crecimiento urbano de manera sustentable.

En paralelo, el municipio trabaja en la incorporación de nuevas especies adaptadas al clima de la región y en la forestación de plazas, parques y distintos sectores barriales. Muchos de los ejemplares provienen del vivero municipal, donde se producen árboles destinados a espacios públicos de la capital neuquina.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que “ya tenemos 1.200 solicitudes de poda aproximadamente, lo que habla del compromiso del vecino al momento de cuidar el arbolado urbano de nuestra ciudad”. Recordó, además, que el trámite puede realizarse de manera online a través de Muni Express, telefónicamente al 147 o de forma presencial en la oficina de Arbolado Urbano ubicada en el Parque Central.

El Plan Forestal Urbano 2026 busca ampliar y preservar los espacios verdes de la ciudad.

La funcionaria explicó que las intervenciones no autorizadas sobre árboles de vereda están sancionadas por la Ordenanza N°14.003. Las multas alcanzan casos de extracción indebida, podas agresivas y contratación de podadores no habilitados.

Destacan que el plan apunta a consolidar una ciudad con más espacios verdes, mayor cobertura de sombra y mejores condiciones ambientales para los vecinos y vecinas. Además, remarcaron que se desarrollan tareas permanentes de mantenimiento, riego y recambio de árboles en mal estado. El programa también se complementa con otras obras urbanas vinculadas a la recuperación de espacios públicos, mejora de veredas y pavimentación en diferentes barrios de la ciudad.

Qué dice la ordenanza

La temporada oficial de poda en la ciudad de Neuquén se extiende desde el 2 de mayo hasta el 30 de agosto. Durante este período de receso vegetativo, los frentistas pueden realizar la intervención del arbolado urbano bajo normativas específicas

El Plan Forestal Urbano 2026 busca ampliar y preservar los espacios verdes de la ciudad.

En este marco, el municipio recordó que las intervenciones incorrectas o no autorizadas sobre los árboles de las veredas están penalizadas bajo la Ordenanza N°14.003. Las multas se aplican rigurosamente según los siguientes artículos:

*182 (Extracción indebida): Sanciona la quita no autorizada de ejemplares.

*183 (Trato indebido): Penaliza las podas agresivas, mutilaciones o daños al arbolado.

*185 (Falta de plantado y riego): Responsabiliza al frentista que no cumpla con la obligación de colocar árboles en su vereda o mantenerlos en buenas condiciones.

*185 Bis (Registro de podadores y residuos): Multa a los propietarios que contraten a podadores que no estén habilitados por la Municipalidad, así como a aquellos frentistas que dejen los desechos de la poda en lugares prohibidos o no los recojan correctamente.