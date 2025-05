Becas estudiantiles: una anécdota que lo explica todo

Hay ocasiones en las que una pequeña anécdota ilustra más que mil palabras sobre los objetivos de un programa o acción en particular. Y es precisamente eso lo que ocurrió en la escuelita rural N° 47 de Cayanta, una primaria ubicada en la zona de Villa del Nahueve, a unos 400 kilómetros de la ciudad capital.

Los protagonistas de esta historia son una maestra, uno de sus alumnos y las becas estudiantiles Gregorio Álvarez, implementadas por el gobierno neuquino, para igualar oportunidades a lo largo y ancho de la provincia, mientras avanza en la resolución de materias que estaban históricamente pendientes; entre ellas, la extensión de servicios, el fortalecimiento de las economías regionales y la generación de recursos.

Las becas no son solamente una ayuda. Van mucho más allá. Son una posibilidad que antes no existía, no sólo para los alumnos de la secundaria e instancias superiores, sino también para el jardín de infantes y las primarias. Lo que ocurrió en aquella escuelita del Norte provincial, fue lo siguiente.

Un estudiante llegó feliz y le preguntó a su maestra: ¿Seño, se dio cuenta de algo? Le respondió: sí, que estás muy contento. Y el pequeño contó que había cobrado su beca y pudo ir al pueblo a comprar una mochila, un pantalón, un pulóver y medias. La seño tuvo que esforzarse para contener su emoción. Le tembló la pera.

La anécdota circula por las redes sociales e ilustra a la perfección sobre esas pequeñas, pero a su vez grandes cosas que quizá no se aprecian o valoran en las grandes urbes, donde la inmensa mayoría de la población tiene al menos las cuestiones básicas resueltas.

Neuquén, una provincia potencialmente rica a raíz de su gas y su petróleo, tiene desde hace años esos contrastes sociales, que la administración actual se propuso ir eliminando en forma paulatina. En el caso de las becas estudiantiles, les pidió a las empresas hidrocarburíferas que financiaran el programa y estas no sólo accedieron, sino que además dieron el paso que hace décadas tendrían que haber dado (y que seguramente nadie les había pedido). Ahora son parte en serio de la sociedad neuquina.

Según el procesamiento de las inscripciones 2025, a la fecha se cuenta con un total de 8.479 becarios aprobados, de los cuales 6.427 son solicitudes de renovación y 2.052 son nuevos estudiantes beneficiados. El programa de becas registró en el actual ciclo lectivo 26.785 inscripciones; 14.094 de estudiantes aspirantes a renovarlas y 12.691 para ingresar.