Personal de la Prefectura Naval Argentina debió ayudar a cuatro hombres que hacían pesca deportiva en el lago Falkner cuando se vieron imposibilitados a volver a tierra firme.

El rescate se realizó a partir de la llamada de una mujer, que se comunicó con la Fuerza ya que no tenía noticias de su esposo ni podía comunicarse con él, que había salido a pescar el día anterior con tres amigos a la zona de Meliquina y Falkner.

A partir de esto, efectivos de la Autoridad Marítima nacional comenzaron un operativo de búsqueda para dar con los tres pescadores. Los mismos fueron hallados en una embarcación a cinco millas náuticas de la costa del lago.

La explicación y el rescate

Los mismos relataron que habían decidido quedarse en el lugar tras sufrir fallas en el motor de la lancha, lo cual no les permitía regresar hacia tierra firme.

Una vez ubicados Prefectura los escoltó de vuelta hacia la zona de partida. Afortunadamente todos se encontraban en buen estado de salud y no debieron ser hospitalizados ni atendidos.