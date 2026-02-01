La Dirección Antinarcóticos desbarató un punto de venta de drogas en el Barrio Atahualpa de la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, con intervención de la fiscalía especializada en narcocriminalidad.

Detallaron que la causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. Tras tareas de investigación y vigilancia durante más de dos semanas, se confirmaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en un domicilio del sector.

Con orden judicial, se realizó un allanamiento en horas de la noche que se extendió por más de cinco horas. Como resultado, fueron detenidas dos personas (un hombre y una mujer) y se dispuso la clausura preventiva de la vivienda.

Durante el procedimiento se secuestraron:

Cocaína y cannabis sativa

Balanza digital y recortes de nylon

Teléfonos celulares y una notebook

Más de $300.000 en efectivo

Dos armas de fuego tipo revólver y más de 180 municiones

El operativo contó con la participación de personal de la División Narcocriminalidad, del Departamento Antinarcóticos y el apoyo del Departamento de Seguridad Metropolitana. Adelantaron que la investigación continuará.