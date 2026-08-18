El Ministerio de Salud de Neuquén aseguró que los preservativos que se entregan de manera gratuita en hospitales y centros de salud de la provincia cumplen con los controles de vigencia y almacenamiento establecidos para estos insumos. La cartera sanitaria también informó que cuenta con mecanismos de trazabilidad para seguir el recorrido de las unidades desde su ingreso hasta la distribución.

La aclaración apunta a garantizar que los preservativos lleguen a la población en condiciones adecuadas para su utilización. El sistema público sostiene además el abastecimiento mediante recursos provinciales y aportes provenientes del Gobierno nacional.

En 2026, el Ministerio de Salud de Neuquén gestionó 477.670 preservativos para la red sanitaria provincial. A ese volumen se incorporaron otras 37.152 unidades enviadas por Nación.

El año anterior también hubo un volumen importante de provisión propia. En 2025, la cartera sanitaria neuquina garantizó el ingreso de 548.176 preservativos para sostener la disponibilidad en los establecimientos públicos.

Neuquén controla el recorrido de los insumos

El sistema sanitario provincial aplica controles sobre distintas etapas de la distribución. El seguimiento permite verificar el ingreso de los preservativos, las condiciones de almacenamiento y su posterior entrega en hospitales y centros de salud.

La trazabilidad también permite controlar los plazos de vigencia. Según informó el Ministerio de Salud de Neuquén, los preservativos distribuidos actualmente en la red pública no se encuentran vencidos.

La disponibilidad se sostiene como parte de las políticas de prevención de infecciones de transmisión sexual. Los preservativos constituyen además uno de los principales métodos para reducir el riesgo de transmisión del VIH y otras infecciones vinculadas con la salud sexual.

La estrategia provincial se encuadra en la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. La norma establece el acceso a información, orientación y métodos de prevención como parte de las políticas públicas destinadas a la salud sexual y reproductiva.

La red pública sostiene la prevención en todo el territorio

El abastecimiento alcanza a los distintos puntos de la provincia de Neuquén. La distribución permite que los hospitales y centros de salud dispongan de estos elementos sin costo para las personas que los necesiten.

El objetivo no se limita a mantener stock. La política sanitaria también busca garantizar un acceso equitativo a métodos de prevención en la capital neuquina, las localidades del interior y las zonas más alejadas de los principales centros urbanos.

La provisión forma parte de una estrategia más amplia de salud sexual. La normativa nacional también contempla acciones destinadas a prevenir embarazos no intencionales, ITS y VIH, además de promover el bienestar físico, mental y social.

Con el volumen gestionado durante 2025 y 2026, Neuquén mantiene una política de abastecimiento que combina recursos propios con partidas nacionales. El control de vigencia y trazabilidad permite que los preservativos lleguen a la red pública dentro de los plazos correspondientes y en condiciones adecuadas para su uso.