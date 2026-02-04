Neuquén levanta el telón de su fiesta más convocante y lo hace como marca la tradición: con música popular, baile y una grilla pensada para que nadie se quede quieto. Este jueves 5 de febrero será la primera noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 y el arranque promete ser demoledor, con una mezcla de cumbia, folklore y artistas locales que compartirán escenario con figuras de alcance nacional e internacional.

Desde las primeras horas de la tarde, el escenario principal comenzará a tomar temperatura con los ganadores del certamen Pre-Confluencia, que abrirán la jornada y volverán a poner en valor el semillero artístico de la región. Como cada edición, los músicos locales tendrán un rol protagónico, mostrando identidad, raíz y presente ante un público multitudinario.

El primer gran golpe de ritmo llegará a las 19 con Migrantes. La banda bonaerense, liderada por Facundo García y producida por Nicolás Valdi, se convirtió en uno de los fenómenos de la cumbia pop de la última década. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y hits que cruzaron fronteras, Migrantes llega a Neuquén con un repertorio pensado para cantar y bailar sin pausa. Canciones como Si me tomo una cerveza, Mi peor error o Hasta la luna ya son parte del cancionero popular y generan una expectativa altísima entre los más jóvenes.

A las 20.30 será el turno de Rombai, uno de los nombres más fuertes del género tropical rioplatense. El proyecto encabezado por Fer Vázquez supo reinventarse a lo largo de los años sin perder su esencia festiva. Con clásicos como Locuras contigo, Cuando se pone a bailar o Me voy, Rombai promete uno de los momentos más bailables de la noche, con un show diseñado para levantar al público de principio a fin.

El folklore tendrá su espacio a las 21.20 con Marité Berbel, una de las voces más representativas de la identidad patagónica. Heredera de un apellido fundamental en la cultura neuquina, Marité subirá al escenario en un momento cargado de simbolismo y emoción, llevando canciones que hablan del sur, de la memoria y de las raíces, en una noche que también será homenaje y abrazo colectivo.

A las 22 llegará uno de los puntos más altos de la jornada: Luciano Pereyra. Con una carrera que atraviesa generaciones y géneros, el cantante de Luján es sinónimo de convocatoria. Dueño de un repertorio que combina folklore, baladas y pop romántico, Luciano promete un show emotivo, con miles de voces acompañando cada canción. Su presencia le da a la primera noche un salto de jerarquía y garantiza uno de los momentos más intensos del festival.

La madrugada quedará en manos de Karina, la indiscutida reina de la cumbia. A partir de la medianoche, La Princesita será la encargada de cerrar la noche con un show cargado de clásicos, desamor, baile y conexión directa con el público. Su historia, su carisma y su vigencia la convierten en la elección perfecta para un final a puro ritmo, cuando la Isla 132 ya esté completamente encendida.

Con una grilla potente, artistas populares y una fuerte presencia de músicos regionales, la Fiesta de la Confluencia levanta el telón este jueves y confirma que Neuquén vuelve a ser, una vez más, el corazón festivo del país. La primera noche promete baile, emoción y una postal inolvidable junto al río.