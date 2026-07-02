Neuquén refuerza su blindaje contra el crimen organizado y en el país destacan el modelo aplicado en nuestra provincia

Luego del éxito de las jornadas internacionales sobre crimen organizado que se desarrollaron en la ciudad de Neuquén entre el 24 y 25 de junio pasados, el plan impulsado por la provincia para blindar Vaca Muerta y fortalecer la lucha contra el narcotráfico volvió a recibir reconocimiento público. La estrategia, que involucra al Gobierno provincial, al Poder Judicial y a organismos nacionales e internacionales, busca consolidar un modelo de seguridad que proteja tanto las inversiones como a las comunidades locales.

En ese contexto, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, María Soledad Gennari, fue entrevistada por el diario La Nación, donde expuso los principales avances de una política pública que apunta a reducir la incidencia del narcotráfico y dificultar el accionar de las organizaciones criminales en una de las regiones económicas más estratégicas del país.

Vaca Muerta, inversiones millonarias y una estrategia de seguridad inédita

Gennari sostuvo que la seguridad se ha convertido en un factor central para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta, considerada uno de los reservorios energéticos más importantes del mundo. Según explicó, la llegada de inversiones nacionales y extranjeras requiere condiciones de estabilidad jurídica y una política firme frente al crimen organizado.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera generó una fuerte migración de trabajadores y empresas hacia Neuquén. Ese fenómeno, que impulsa el desarrollo económico, también despierta el interés de organizaciones criminales que buscan instalar redes de comercialización de drogas y otros delitos asociados.

María Soledad Gennari fue entrevistada por uno de los principales diarios matutinos de alcance nacional y destacó el modelo de lucha contra el narcotráfico implementado en Neuquén - Foto: Prima Multimedios

Frente a ese escenario, en Neuquén puso en marcha una estrategia integral que articula a los tres poderes del Estado y que tiene como objetivo convertir a Neuquén en una plaza cada vez menos atractiva para las bandas dedicadas al narcotráfico.

Cooperación internacional para combatir mafias y narcotráfico

Uno de los ejes centrales del plan, destacado por Gennari durante la entrevista con el matutino de alcance nacional, es la cooperación con organismos internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con la vocal del TSJ, Neuquén logró establecer vínculos de trabajo con autoridades de Italia y Estados Unidos para incorporar experiencias, capacitación y tecnología aplicada a la investigación criminal.

Entre los aliados estratégicos aparecen los Carabinieri italianos, expertos en el combate contra organizaciones mafiosas, además de organismos vinculados a la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.

La provincia también avanza en acuerdos con agencias estadounidenses. Estos vínculos permitirán incorporar herramientas de última generación para la identificación criminal y el análisis de evidencias.

Gennari, durante una reciente entrevista para el programa Entretiempo en AM 550 - Foto: Prima Multimedios

Drogas sintéticas: la principal preocupación de las autoridades

Las drogas sintéticas ocupan un lugar prioritario dentro de la estrategia neuquina de lucha contra el narcotráfico. Según explicó la vocal del máximo tribunal provincial, se trata de un mercado ilegal en expansión que representa uno de los mayores desafíos para los organismos de seguridad y salud pública.

En ese marco, Neuquén avanza en la puesta en marcha de un laboratorio especializado equipado con tecnología de alta complejidad para detectar nuevas sustancias psicoactivas. Entre los dispositivos previstos se encuentran espectrómetros móviles capaces de identificar compuestos sin necesidad de abrir envoltorios y cromatógrafos de última generación destinados al análisis químico de estupefacientes.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organismos internacionales y busca mejorar la capacidad de respuesta frente a sustancias cada vez más difíciles de detectar.

Menos delitos y una política con respaldo institucional

Según los datos oficiales citados por Gennari, desde la implementación de las nuevas herramientas contra el microtráfico se registró una disminución del 27,7% en los delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, además de una reducción del 16,3% en las causas vinculadas al comercio de drogas.

La vocal del TSJ destacó además que el modelo neuquino incorpora programas de prevención, abordajes restaurativos y alternativas para jóvenes involucrados en situaciones de consumo problemático o microtráfico, especialmente dentro del sistema penal juvenil.

Gennari destacó que el éxito del plan neuquino de lucha contra el narcotráfico radica en la articularción de los tres poderes del Estado - Foto: Hernán Zenteno - diario La Nación

Para las autoridades provinciales, la clave del programa radica en que se transformó en una política de Estado respaldada por los tres poderes, un abordaje conjunto capaz de sostenerse más allá de los cambios de gestión.

Un modelo que busca proyectarse más allá de Neuquén

El fortalecimiento de la seguridad en torno a Vaca Muerta aparece hoy como uno de los pilares estratégicos del desarrollo provincial. La combinación de tecnología, cooperación internacional, persecución del narcotráfico y prevención social posiciona a Neuquén como una experiencia observada por otras jurisdicciones del país.

Mientras la actividad energética continúa creciendo, el objetivo oficial es claro: proteger a los trabajadores y sus familias, garantizar condiciones seguras para las inversiones y reducir al mínimo el margen de acción de las organizaciones criminales que buscan expandirse en la región.