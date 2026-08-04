¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Orgullo neuquino

Un proyecto de Junín de los Andes representará a Neuquén en la instancia nacional de Inteligencia Artificial

Una iniciativa desarrollada en la localidad fue seleccionada para representar a Neuquén en la instancia nacional de un certamen vinculado a la Inteligencia Artificial. El proyecto se destacó entre propuestas de toda la provincia por su innovación y potencial de impacto.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 09:40
PUBLICIDAD
El proyecto de Junín de los Andes fue elegido para representar a Neuquén en la instancia nacional del certamen de Inteligencia Artificial.

Un proyecto nacido en Junín de los Andes consiguió un importante reconocimiento al ser elegido para representar a Neuquén en la instancia nacional de un certamen dedicado a la Inteligencia Artificial. La propuesta logró sobresalir por su carácter innovador y por el trabajo realizado por el equipo que la desarrolló, convirtiéndose en una de las iniciativas más destacadas de la provincia.

La iniciativa se destacó por su innovación y por el potencial de aplicación de sus desarrollos.

La selección se dio luego de una evaluación en la etapa provincial, donde participaron distintos proyectos orientados a promover soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas concretas. La iniciativa neuquina fue valorada por su creatividad, su aplicación práctica y el potencial que ofrece para generar un impacto positivo a través del uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Con este resultado, el proyecto avanzará a la instancia nacional, donde competirá con propuestas de otras provincias argentinas. La participación representa una oportunidad para visibilizar el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico que se impulsa desde el interior de Neuquén, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes e instituciones.

La propuesta pone en valor el talento y la capacidad tecnológica que se desarrolla en Neuquén.

La clasificación también pone en valor el crecimiento de las iniciativas vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías en la provincia. Desde la organización destacaron la importancia de fomentar estos espacios para impulsar el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial y promover la participación de jóvenes en proyectos con impacto educativo, científico y social.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD