Un proyecto nacido en Junín de los Andes consiguió un importante reconocimiento al ser elegido para representar a Neuquén en la instancia nacional de un certamen dedicado a la Inteligencia Artificial. La propuesta logró sobresalir por su carácter innovador y por el trabajo realizado por el equipo que la desarrolló, convirtiéndose en una de las iniciativas más destacadas de la provincia.

La iniciativa se destacó por su innovación y por el potencial de aplicación de sus desarrollos.

La selección se dio luego de una evaluación en la etapa provincial, donde participaron distintos proyectos orientados a promover soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas concretas. La iniciativa neuquina fue valorada por su creatividad, su aplicación práctica y el potencial que ofrece para generar un impacto positivo a través del uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

Con este resultado, el proyecto avanzará a la instancia nacional, donde competirá con propuestas de otras provincias argentinas. La participación representa una oportunidad para visibilizar el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico que se impulsa desde el interior de Neuquén, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes e instituciones.

La propuesta pone en valor el talento y la capacidad tecnológica que se desarrolla en Neuquén.

La clasificación también pone en valor el crecimiento de las iniciativas vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías en la provincia. Desde la organización destacaron la importancia de fomentar estos espacios para impulsar el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial y promover la participación de jóvenes en proyectos con impacto educativo, científico y social.