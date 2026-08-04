Un proyecto nacido en Junín de los Andes consiguió un importante reconocimiento al ser elegido para representar a Neuquén en la instancia nacional de un certamen dedicado a la Inteligencia Artificial. La propuesta logró sobresalir por su carácter innovador y por el trabajo realizado por el equipo que la desarrolló, convirtiéndose en una de las iniciativas más destacadas de la provincia.
La selección se dio luego de una evaluación en la etapa provincial, donde participaron distintos proyectos orientados a promover soluciones tecnológicas aplicadas a problemáticas concretas. La iniciativa neuquina fue valorada por su creatividad, su aplicación práctica y el potencial que ofrece para generar un impacto positivo a través del uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
Con este resultado, el proyecto avanzará a la instancia nacional, donde competirá con propuestas de otras provincias argentinas. La participación representa una oportunidad para visibilizar el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico que se impulsa desde el interior de Neuquén, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes e instituciones.
La clasificación también pone en valor el crecimiento de las iniciativas vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías en la provincia. Desde la organización destacaron la importancia de fomentar estos espacios para impulsar el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial y promover la participación de jóvenes en proyectos con impacto educativo, científico y social.