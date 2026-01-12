La ciudad de Neuquén cerró el año 2025 con un balance positivo en materia de actividad comercial, al alcanzar un récord histórico en la cantidad de nuevas habilitaciones y consolidar un crecimiento sostenido del sector. Así lo indica el informe anual presentado por la subsecretaría de Comercio, con datos relevados hasta el 15 de diciembre.

Durante el período analizado se otorgaron 1.174 nuevas licencias comerciales, lo que permitió alcanzar un total de 14.100 comercios activos en la ciudad. Esta cifra representa un incremento del 19% en relación con 2024 y un crecimiento acumulado del 40% desde 2020, considerando tanto las altas como las bajas registradas.

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, destacó que los números reflejan “un balance muy positivo” y subrayó que el récord de nuevas habilitaciones está vinculado tanto al crecimiento de la ciudad como a la implementación de políticas de acompañamiento al sector comercial.

En ese marco, remarcó el impacto del programa municipal ·Habilita Gratis·, impulsado por el Intendente Mariano Gaido desde noviembre del año pasado, que facilitó la apertura y regularización de emprendimientos. A través de esta iniciativa, unos 1.300 comercios accedieron a beneficios como habilitaciones sin costo, inspecciones gratuitas, habilitación bromatológica, carnet de manipulación de alimentos, habilitación de vehículos y la eximición del pago de la licencia comercial durante los primeros seis meses.

“El objetivo es reducir las barreras económicas, especialmente para los pequeños y medianos comercios, y promover la formalización de la actividad”, explicó la funcionaria. En cuanto a las bajas, el informe señala una tendencia descendente en los últimos años, lo que evidencia una mayor estabilidad y consolidación del entramado comercial local.

El análisis por rubros muestra que la venta de productos alimenticios lidera la actividad con el 24% del total, incluyendo despensas, verdulerías, panaderías y carnicerías. Le siguen el sector gastronómico con un 13%, y la venta de indumentaria y artículos de vestir, que representa el 11%. Por último, el informe destaca una distribución territorial más equilibrada de los comercios, con un crecimiento significativo de locales de proximidad en la zona oeste de la ciudad, fortaleciendo un modelo de desarrollo comercial más cercano a los barrios y a las necesidades de la comunidad.