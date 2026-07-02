Una familia de nacionalidad brasileña debió ser asistida por personal de Guardaparques del Parque Nacional Lanín luego de quedar varada mientras circulaba por la Ruta Provincial 61, en una zona con nieve y hielo. El vehículo en el que viajaban no tenía colocadas las cadenas obligatorias para transitar en esas condiciones.

El operativo se realizó durante la jornada del miércoles, cuando los guardaparques de la Zona Centro intervinieron para asistir a los ocupantes del rodado y colaborar en el restablecimiento de la circulación. La rápida actuación del personal evitó que la situación generara mayores complicaciones.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que, durante la temporada invernal, la portación y el uso de cadenas son obligatorios cuando las condiciones del camino así lo exigen. La medida busca reducir el riesgo de accidentes y evitar que los vehículos queden inmovilizados en sectores de difícil acceso.

El vehículo no tenía colocadas las cadenas obligatorias para transitar en condiciones invernales.

Las autoridades señalaron que utilizar las cadenas en el momento oportuno no solo mejora la adherencia sobre nieve y hielo, sino que también contribuye a mantener la circulación y reduce los inconvenientes para el resto de los usuarios de la ruta.

Asimismo, recomendaron a quienes tengan previsto viajar por la zona consultar previamente el estado de rutas y caminos, verificar las condiciones meteorológicas y conducir con extrema precaución. También insistieron en la importancia de respetar las indicaciones del personal que trabaja en el territorio.

El Parque Nacional Lanín reiteró que la prevención y el cumplimiento de las normas de seguridad vial son fundamentales durante el invierno, especialmente en los sectores de montaña, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y dificultar la circulación.