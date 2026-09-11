El Hospital Castro Rendón de Neuquén prepara un cambio profundo en la atención de bebés internados en Neonatología. La nueva organización reunirá en un mismo espacio las dos Neo que actualmente funcionan en distintos pisos y sumará una residencia exclusiva para madres que deben permanecer durante semanas junto a sus hijos.

La Dra. Silvia Alegría, directora del Hospital Castro Rendón, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que el objetivo va más allá de ampliar la cantidad de cunas. “Nos va a generar no solamente calidad, sino también eficiencia en la atención y nos va a aportar mucha humanización a toda la práctica en el servicio de Neonatología”, señaló.

Uno de los espacios que más impacto tendrá será la residencia para madres. Alegría destacó que será “un espacio especial, que es único en Neuquén” y que estará pensado para mujeres que atraviesan el puerperio mientras sus bebés continúan internados.

“Se pasan a veces 10 días, 20 días, un mes, dos meses acompañando a sus hijos”, describió la directora. Por eso, el lugar permitirá que puedan “descansar, tomar algo, comer, bañarse” sin tener que abandonar el ámbito hospitalario durante largos períodos.

La situación es especialmente difícil para quienes llegan desde otras localidades. “A veces son gente que viene del interior, no conocen a nadie, entonces termina siendo el hospital el lugar donde están”, explicó Alegría.

La directora remarcó que permanecer durante tanto tiempo en una institución de salud genera un desgaste importante. “Cualquiera que haya estado al cuidado de una persona internada sabe que es difícil permanecer tantas horas en un ámbito hospitalario”, sostuvo.

La nueva Neo reunirá sectores que hoy están separados

La reorganización también modificará la manera en que trabajan los equipos. Las dos áreas de Neonatología que actualmente funcionan en diferentes pisos pasarán a concentrarse en un mismo sector.

Las mejoras en el sector incluirán nuevos equipamientos.

“Hoy tenemos dos Neo que funcionan en pisos diferentes. Esto va a unificar todo en un solo lugar”, explicó Alegría. La concentración permitirá reducir desplazamientos y facilitar el trabajo cotidiano entre las distintas áreas.

El nuevo espacio también incorporará una sala de extracción de leche. De esta manera, las madres podrán realizar esa tarea dentro del sector sin tener que trasladarse hasta el lactario.

La propuesta contempla además un área más amplia para los trabajadores. “Hoy no lo tienen y por ahí pasan muchas horas dentro del servicio”, señaló la directora.

Alegría vinculó esta mejora con uno de los principales objetivos de su gestión: cuidar también a quienes trabajan en áreas de alta complejidad. “La humanización tiene que ver con los cuidados de las personas, pero también con el cuidado del personal”, afirmó.

La directora describió la intensidad cotidiana de estos sectores. “Son áreas críticas donde hay mucha intensidad emocional también y mucho desgaste físico”, expresó.

Por eso, el nuevo diseño incluirá espacios donde los trabajadores puedan hacer una pausa durante sus jornadas. “También creemos que es importante que tengan un lugar donde poder descansar, tomar un mate”, agregó.

El servicio sumará espacios para procedimientos y acompañamiento

La nueva organización también permitirá realizar dentro de Neonatología procedimientos que hoy requieren trasladar a los bebés hacia otros sectores del hospital. Alegría explicó que habrá espacios diseñados con características similares a un quirófano para esas intervenciones.

“Habitualmente se hacen y, por temas de que no se pueden a veces trasladar los neonatos, están en condiciones muy extremas en los quirófanos”, explicó.

Otro sector estará destinado a la comunicación con las familias. “Tiene una sala de comunicación como para tener privacidad a la hora de dar informes y pautar algunas cuestiones médicas”, detalló Alegría.

El proyecto también contempla aulas para ateneos y capacitaciones. La intención es que el espacio acompañe la complejidad de las prestaciones que brinda actualmente el Castro Rendón.

“Estamos en una Neo que es muy vieja y ya resulta obsoleta para desarrollar todas estas cosas”, afirmó la directora.

La renovación estará acompañada por nuevo equipamiento. El hospital ya cuenta con parte de los equipos que utiliza actualmente, pero también solicitó tecnología adicional para acompañar la ampliación de la capacidad de atención.

“Tenemos, además de más cunas, algunas cuestiones de más tecnología”, indicó Alegría. La incorporación se realizará por etapas y se combinará con los recursos que el servicio ya posee.

El cambio también aparece en un contexto de alta demanda para el hospital neuquino. “Para nosotros, en el Castro Rendón, el altibajo siempre es alto. Siempre tenemos más demanda de la que podemos absorber”, afirmó la directora.

El Castro Rendón también prepara nuevas ampliaciones

La transformación de Neonatología forma parte de un proceso más amplio dentro del hospital. Alegría adelantó que existen otros proyectos destinados a ampliar y reorganizar distintos sectores.

“Tenemos también proyectadas ampliaciones de consultorios”, señaló. Según explicó, la previsión es avanzar con ese proyecto durante el próximo año.

Además, en noviembre está previsto el inicio de una obra sobre calle Santa Fe. El proyecto abarcará el área de atención ambulatoria y hemodiálisis y contempla una remodelación integral del edificio.

“Es un edificio que también va a empezar en obra y se va a remodelar prácticamente completo”, indicó Alegría. La intervención seguirá una lógica similar a la de Neonatología, con mejoras en los espacios de atención, sectores para trabajadores y tecnología.

El hospital también tiene proyectado un nuevo quirófano. A estas iniciativas se suman las necesidades cotidianas de personal que surgen por jubilaciones, renuncias y nuevas demandas.

En ese punto, Alegría explicó que el Castro Rendón participa de concursos para cubrir cargos y que algunos puestos aparecen por necesidades nuevas. “El hospital, en la medida que crece, también tiene necesidades de personas que antes no existían”, sostuvo.

Uno de los sectores que presenta mayores dificultades es Anatomía Patológica. La directora explicó que se trata de un servicio único dentro del sistema y que resulta complejo conseguir técnicos con esa formación específica.

“Es complejo conseguir técnicos porque es una formación muy específica”, afirmó. También advirtió que estos puestos pueden afectar el funcionamiento general del hospital cuando quedan vacantes.

La transformación de Neonatología busca responder a una parte concreta de esa demanda. La nueva distribución reunirá atención, acompañamiento familiar, procedimientos, capacitación y descanso del personal en un mismo sector, con el objetivo de que madres, bebés y trabajadores puedan atravesar las largas internaciones en mejores condiciones.

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