El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la provincia de Neuquén tendrá un miércoles 15 de abril con condiciones climáticas estables, cielo mayormente despejado y temperaturas templadas durante la tarde. Las marcas térmicas oscilarán entre los 4 y 22 grados, con vientos leves a moderados del sector oeste y noroeste.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital este miércoles

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con cielo ligeramente nublado y una temperatura de 8 grados durante la madrugada. Con el correr de las horas, el cielo se despejará completamente, alcanzando los 22 grados por la tarde. Hacia la noche, se mantendrán condiciones despejadas con una temperatura de 17 grados. Los vientos rotarán del sudoeste al norte, con intensidades entre 7 y 22 km/h.

Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal

En el centro y norte de la provincia, localidades como Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal presentarán condiciones similares, con nubosidad variable durante gran parte del día y mejoras hacia la noche.

Zapala registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 19 grados, con aumento del viento por la tarde desde el noroeste.

En San Martín de los Andes, el día iniciará mayormente nublado, pero luego mejorará con temperaturas entre 5 y 20 grados y ráfagas más intensas durante la tarde.

Por su parte, Chos Malal tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21 grados, cerrando el día con cielo despejado y 16 grados.