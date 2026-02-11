El gobernador Alberto Weretilneck presentó el acuerdo estratégico con YPF por el megaproyecto Argentina LNG en el Golfo San Matías. Se trata de una inversión inédita que incluye un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto de 22 pulgadas, una planta de fraccionamiento y dos buques-fábricas que operarán durante 30 años frente a la costa rionegrina. El convenio garantiza beneficios económicos directos para la provincia, obliga a contratar mano de obra local y convierte a Río Negro en protagonista de la matriz energética mundial.

El mandatario lo dijo sin rodeos: la ventana de oportunidad es ahora. El mundo rediscute la transición energética y el gas vuelve a ser protagonista. Río Negro se sube a ese tren con un acuerdo que la coloca en el mapa global del GNL. No es un proyecto más: es el punto de partida de un nuevo modelo económico provincial.

Los beneficios durante 30 años

25 millones de dólares como aporte comunitario tras la decisión final de inversión.

24 millones de dólares anuales garantizados por tres décadas.

10 millones de dólares anuales en tasas y cánones provinciales.

Recaudación adicional por la actividad económica que se genere alrededor del proyecto.

Reconstrucción y puesta en funcionamiento del aeropuerto de San Antonio Oeste, bajo normas ANAC, para vuelos comerciales.

Obligación de que el 80% de la mano de obra sea rionegrina, con prioridad para proveedores locales.

Miles de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto en la construcción de los ductos como en la operación de los buques y la planta.

Las fábricas en altamar

El gobernador graficó el impacto con una imagen contundente: dos buques estacionados a siete kilómetros de la costa, funcionando como fábricas las 24 horas, los 365 días del año. Cada uno producirá seis millones de toneladas de GNL por año. Son dos gigantes flotantes que transformarán el paisaje económico de la provincia.

Weretilneck recordó que el proyecto original de YPF–Petronas tenía destino en Bahía Blanca. Fue la negociación política y la decisión estratégica de YPF lo que abrió la puerta para que Río Negro se quedara con el premio mayor. Así, el Golfo San Matías se convierte en el nuevo epicentro energético del país, sumando a la experiencia previa del oleoducto VMOS, que ya avanza hacia su primer embarque de petróleo.

No se trata solo de infraestructura. El acuerdo fue posible gracias a un consenso político, social y sindical que incluyó a intendentes, legisladores, gremios y empresarios. La modificación del marco legal provincial fue clave para atraer inversiones de largo plazo, garantizando estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica.

El mensaje final de Weretilneck fue claro: Río Negro deja de ser espectadora y se convierte en actor central de la nueva Argentina energética. Con gasoducto, poliducto, planta y buques, la provincia se asegura un lugar en el mercado mundial del GNL y abre la puerta a un futuro polo petroquímico.

El gobernador lo resumió con una metáfora que ya quedó instalada: “Lo que era una roca, hoy se transforma en energía. Y esa energía, desde nuestro golfo, se llevará al mundo”.