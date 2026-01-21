El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas internacionales alcanzaron su nivel más alto en más de cuatro años, consolidando una racha positiva que se extiende desde comienzos de enero. En una jornada de tipo de cambio estable, la autoridad monetaria sumó nuevas divisas y llevó el stock bruto a un máximo que no se registraba desde 2021.

En la última rueda, el organismo adquirió USD 8 millones, lo que permitió superar los USD 700 millones acumulados en el mes. Con este movimiento, las reservas brutas llegaron a USD 44.874 millones, tras un incremento diario de USD 66 millones. Para encontrar un nivel superior hay que retroceder hasta septiembre de 2021, cuando las arcas superaban levemente los USD 45.000 millones.

La mejora no se explica solo por las compras en el mercado cambiario. También influyó el repunte del precio internacional del oro, un activo relevante dentro de las reservas. El Banco Central mantiene casi dos millones de onzas troy, cuyo valor se fortaleció en los últimos días y aportó un impulso adicional al total de activos.

La estrategia oficial apunta a reconstruir reservas sin alterar el funcionamiento del mercado. Por eso, el Banco Central limita sus compras diarias a un porcentaje del volumen operado. Sin embargo, en algunas jornadas ese tope fue superado, lo que refleja operaciones pactadas por fuera del mercado tradicional, una herramienta que busca evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

En paralelo, el dólar mayorista cerró sin cambios en $1.434,50, con un volumen de operaciones moderado. En lo que va del mes, la cotización mostró una leve baja, mientras que el valor oficial se mantiene cómodamente por debajo del techo de la banda cambiaria, lo que otorga mayor margen de maniobra a la política monetaria.

Las proyecciones oficiales indican que, a lo largo del año, la acumulación de divisas podría ubicarse en un rango amplio, condicionado por la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. Analistas privados estiman que, durante el primer semestre, el refuerzo de reservas podría ser significativo, impulsado por ingresos estacionales y una señal clara hacia los inversores.

En ese contexto, los avances en la acumulación de dólares son leídos como un mensaje de estabilidad y previsibilidad, clave para fortalecer la confianza del mercado y sostener el proceso de normalización económica. Desde organismos internacionales también destacaron el inicio de año de la Argentina y valoraron positivamente las medidas orientadas a reforzar las reservas, un factor central para reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos y mejorar el acceso al financiamiento internacional.