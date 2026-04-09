Una avioneta generó una importante demora en la operatividad del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón durante este jueves por la tarde. La aeronave tenía una de sus ruedas pinchadas, un incidente que parece menor pero que obligó a reprogramar algunos de los vuelos comerciales que tenían que cumplir con un horario ajustado.

Por las tareas que se realizaron en pista, un vuelo de JetSmart modificó la operación que tenía prevista, y por la imposibilidad de aterrizar en Neuquén se desvió hasta el aeropuerto de Bariloche para realizar una carga de combustible. El retraso acumulado de toda la maniobra fue de una hora y media en total.

El problema en la avioneta se solucionó rápidamente

Testigos relataron que el trabajo con la aeronave menor no demoró más de 20 minutos, luego de inflar el neumático. A pesar de esto, el incidente afectó la planificación del vuelo comercial.

Desde JetSmart tomaron la decisión de realizar las operaciones de carga de combustible en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche. Esa maniobra sumada a las tareas de reabastecimiento resultó en una demora total de una hora y media. El vuelo finalmente despegó de Neuquén cerca de las 19.