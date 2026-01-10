¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 10 de Enero, Neuquén, Argentina
Se disputará una nueva edición del trail running Andes Profundo 2026 en Lagunas de Epulauquén

La carrera será este domingo 11 de enero en Las Ovejas, con recorridos de 10, 20 y 30 kilómetros. La prueba combina deporte, paisaje cordillerano y cuidado ambiental.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 20:00
En Las Ovejas se disputará el trail running Andes Profundo 2026 en Lagunas de Epulauquén

La tercera edición de Andes Profundo Lagunas de Epulauquén, la actividad de trail running que se desarrolla en el norte neuquino, se correrá este domingo 11 de enero de 2026, con un formato que pone el foco en la exigencia física, el respeto por la naturaleza y la experiencia del corredor. 

La carrera se correrá en el entorno del Área Natural Protegida Lagunas de Epu lauquén, a pocos kilómetros de Las Ovejas, en plena cordillera del norte provincial. Las distancias habilitadas serán de 10, 20 y 30 kilómetros, con circuitos diseñados íntegramente dentro del área protegida, a los pies de los Andes, en uno de los paisajes más imponentes del Neuquén.

Horarios y largadas

10K: Largada 7:00 

20K: Largada 9:00 

30K: Largada 10:00 

Desde la organización remarcaron que se trata de una carrera que “nace con el objetivo de promover el norte neuquino como destino de aventura, cuidando el entorno natural y priorizando la seguridad de quienes participan”.

Cada participante recibirá un completo kit que incluye, remera técnica oficial, buff Andes Profundo, chip de cronometraje, número de corredor, seguro, hidratación y snacks en puestos de asistencia, medalla de finisher y ticket de comida post-carrera con asado incluido.

