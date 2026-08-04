Quienes tengan previsto transitar por una ruta provincial de Neuquén este miércoles deberán reorganizar su viaje. La Dirección Provincial de Vialidad anunció un corte total de circulación debido a la realización de trabajos programados, una medida que impedirá el paso de todo tipo de vehículos durante varias horas. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.

Las autoridades pidieron evitar la zona y planificar los viajes con anticipación.

La medida responde a tareas que forman parte de una obra de infraestructura vial y requerirán el corte total del tránsito para garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes circulan por el sector. Desde el organismo indicaron que durante el operativo no estará permitido el paso de ningún tipo de vehículo hasta que concluyan las tareas previstas.

La circulación se habilitará nuevamente una vez concluidas las tareas y garantizada la seguridad.

Una vez finalizados los trabajos y verificadas las condiciones de seguridad, la circulación será restablecida de manera normal. Mientras tanto, Vialidad recomendó consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar.