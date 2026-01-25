En plena emergencia ígnea con prohibición de hacer fuego en todo el territorio neuquino, aunque algunos turistas siguen demostrando conductas imprudentes, otros muestran que han tomado consciencia sobre la gravedad de la situación que atraviesa Neuquén y toda la Patagonia.

Una familia oriunda de Chos Malal que pasaba sus vacaciones en Villa Traful fue clave para frenar un foco de incendio a tiempo. La familia se involucró para extinguir el fuego y que las llamas sigan expandiéndose hacia un bosque cercano.

Los visitantes vieron el fuego y rápidamente, con los medios a su alcance y como podían, evitaron que las llamas se propagaran. Detallaron que se trata de la familia Soto, Vega, Hernandez, quienes observaron que había fuego cerca de una casa y sin dudarlo salieron con baldes, termos, mangueras para poder sofocar el fuego.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde y los turistas se volvieron héroes al involucrarse y evitar lo que podría haber sido una nueva tragedia en la Patagonia. Gracias a su accionar el incendio fue contenido de inmediato y no hubo mayores consecuencias.

La buena acción, frente a tantas imprudencias e irresponsabilidades que cometen los turistas, ha sido celebrada en redes sociales y fecilitada. Con ello queda en evidencia que una pequeña acción es suficiente para colaborar, tanto con los brigadistas que combaten el fuego en distintos puntos de la Patagonia como con los pobladores, que habitan y cuidan esas zonas todo el año.