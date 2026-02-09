Este lunes, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los estadios dónde se disputarán los cuatro encuentros definitorios del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 en busca de los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

El certamen llegará a su final este domingo 15, con la disputa de los cuatro cruces interregionales, la competencia de la temporada llegará a su fin y desde Capital Federal confirmaron dónde se disputarán dichos partidos.

Cabe recordar que este este martes 10 de Febrero desde las 15, se llevará a cabo en AFA la reunión entre directivos de los ocho clubes finalistas junto a las autoridades, para coordinar todos los aspectos organizativos de cara a los encuentros. Venta de entradas, público permitido, traslados, logísticas, arbitraje, prensa y varios aspectos más.

Quedó dispuesto que el Ascenso 3 lo determinarán, entre Fundación Amigos por el Deporte (FADEP9 de la localidad de Russell, en el departamento de Maipú de Mendoza ante La Amistad de Cipolletti, los equipos que ganaron las zonas Cuyo y Patagonia, respectivamente. El cotejo se llevará a cabo en el estadio de Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis. A principio se especuló, que iba a llevarse a cabo en el estadio preliminar de La Pedrera, que se cayeron las predicciones en forma rápida.

El equipo valletano, este domingo pasado en su cancha de Naciones Unidas y 15 Bis en la zona de chacras de la ciudad rionegrina, derrotó a Boxing de Río Gallegos por 3 a 0 en la final de vuelta del grupo más austral del Torneo Regional Federal Amateur 2025/206

FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) entidad que fundó el ex arquero de San Lorenzo de Almagro, Godoy Cruz Antonio Tomba y Argentinos Juniors entre otros, Sebastián Torrico, accedió este sábado para jugar una de las cuatro finales por el ascenso al Torneo Federal A 2026 tras ganarle a Sportivo Estudiantes de San Luis por 3 a 0, en Russell en el departamento de Maipú, por la segunda final -partido de vuelta- de la Región Cuyo.

Los otros cruces

En el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino se definirá la llave entre, Ferro Carril Oeste (General Pico) y Escobar F.C. de la Liga de Ingeniero Maschwitz.

En tanto, el ascenso dos lo van a definir, entre General Paz Juniors de Córdoba capital y Tucumán Central en el estadio Bicentenario de Catamarca.

Finalmente, el ascenso cuatro lo van a definir, Defensores de Puerto Vilelas de Chaco ante Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos) en el estadio del Club Atlético Mitre, Santiago del Estero.