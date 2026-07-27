El próximo 30 de julio, San Martín de los Andes se convertirá en punto de encuentro para la producción vitivinícola neuquina con la realización de “Copas y Negocios-Encuentro de Vinos Neuquinos”. La propuesta se desarrollará en el Hotel Rincón de los Andes y tiene como objetivo fortalecer la promoción de los vinos elaborados en la provincia, generar nuevas oportunidades comerciales y profundizar la articulación entre las bodegas y los sectores turístico, gastronómico y hotelero.

El vino, la gastronomía y el turismo se reunirán en una propuesta para promocionar la producción neuquina.

La primera parte de la jornada de 16 a 18.30, estará destinada a profesionales del sector. Participarán referentes de la gastronomía y la hotelería, vinotecas, comercios y prestadores turísticos, quienes podrán acceder a degustaciones guiadas, presentaciones de etiquetas, espacios de capacitación y rondas de networking. El objetivo será promover nuevas oportunidades de comercialización y favorecer la incorporación de vinos neuquinos en la oferta gastronómica y turística de la región.

A partir de las 19 y hasta las 23, el encuentro abrirá sus puertas al público general con una feria que ofrecerá degustaciones, venta directa de vinos, propuestas de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, música y espacios de promoción para las bodegas participantes. La jornada contará con la participación de las bodegas Schroeder, Estancia Chimehuin, Fincas del Limay, Familia Aicardi, Patritti-Primogénito, Hallazgo Senillosa y Mabellini, que presentarán sus principales etiquetas y compartirán con residentes y visitantes las características de los vinos neuquinos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y busca consolidar al vino como uno de los productos identitarios de la oferta turística provincial, integrando producción, gastronomía, cultura y turismo en una misma experiencia.