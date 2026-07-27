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Turismo y producción

San Martín de los Andes reunirá a las bodegas neuquinas en un encuentro para impulsar nuevos negocios

El evento "Copas y Negocios" se realizará el 30 de julio con rondas comerciales para el sector y una feria abierta al público con degustaciones, gastronomía y música.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 16:11
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San Martín de los Andes será sede de “Copas y Negocios”, un encuentro que reunirá a bodegas de toda la provincia.

El próximo 30 de julio, San Martín de los Andes se convertirá en punto de encuentro para la producción vitivinícola neuquina con la realización de “Copas y Negocios-Encuentro de Vinos Neuquinos”. La propuesta se desarrollará en el Hotel Rincón de los Andes y tiene como objetivo fortalecer la promoción de los vinos elaborados en la provincia, generar nuevas oportunidades comerciales y profundizar la articulación entre las bodegas y los sectores turístico, gastronómico y hotelero.

El vino, la gastronomía y el turismo se reunirán en una propuesta para promocionar la producción neuquina.

La primera parte de la jornada de 16 a 18.30, estará destinada a profesionales del sector. Participarán referentes de la gastronomía y la hotelería, vinotecas, comercios y prestadores turísticos, quienes podrán acceder a degustaciones guiadas, presentaciones de etiquetas, espacios de capacitación y rondas de networking. El objetivo será promover nuevas oportunidades de comercialización y favorecer la incorporación de vinos neuquinos en la oferta gastronómica y turística de la región.

A partir de las 19 y hasta las 23, el encuentro abrirá sus puertas al público general con una feria que ofrecerá degustaciones, venta directa de vinos, propuestas de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, música y espacios de promoción para las bodegas participantes. La jornada contará con la participación de las bodegas Schroeder, Estancia Chimehuin, Fincas del Limay, Familia Aicardi, Patritti-Primogénito, Hallazgo Senillosa y Mabellini, que presentarán sus principales etiquetas y compartirán con residentes y visitantes las características de los vinos neuquinos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y busca consolidar al vino como uno de los productos identitarios de la oferta turística provincial, integrando producción, gastronomía, cultura y turismo en una misma experiencia.

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