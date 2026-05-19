Con apenas 150 habitantes y enclavado en el corazón del Alto Neuquén, Varvarco atraviesa días de expectativa y orgullo. La localidad fue seleccionada entre los 55 destinos argentinos que buscan representar al país en el prestigioso programa internacional “Best Tourism Villages”, impulsado por ONU Turismo para distinguir a los pueblos rurales más lindos y sostenibles del mundo.

El próximo 28 de mayo se conocerán los ocho finalistas que competirán a nivel global y en Varvarco ya se ilusionan con quedar entre los elegidos.

“La verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados también porque para una comunidad como Varvarco, con 150 habitantes y ubicada tan al norte de la provincia, poder participar de este concurso es muy importante”, expresó Ulises Herrera.

Nacido en la localidad, el jefe comunal aseguró que el pueblo tiene características únicas que podrían posicionarlo entre los destinos rurales más destacados del planeta. “Varvarco tiene muchísimos recursos naturales y una riqueza cultural e histórica impresionante”, afirmó.

Sus tesoros incluyen los impresionantes géiseres de Los Tachos, Aguas Calientes, Las Olletas y las singulares formaciones de Los Bolillos.

Entre los principales atractivos mencionó la presencia del Domuyo, conocido como el “techo de la Patagonia” por sus 4.707 metros sobre el nivel del mar; los pesqueros de las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia; el parque arqueológico de Colomichicó con su arte rupestre; y las impactantes formaciones geológicas de Los Bolillos.

A eso se suma uno de los patrimonios geotérmicos más importantes de la región, con sitios emblemáticos como Los Tachos, Aguas Calientes y Las Olletas, que convierten a la localidad en un destino cada vez más buscado por turistas y amantes del senderismo. “Tenemos una confluencia única entre los ríos Varvarco y Neuquén, con colores diferenciados. Son cosas que uno encuentra solamente en este lugar”, remarcó Herrera.

El 28 de mayo se conocerán los ocho pueblos finalistas.

Crecimiento de la mano del turismo

El programa “Best Tourism Villages” evalúa no solo la belleza natural de los destinos, sino también aspectos vinculados a la preservación cultural, la sostenibilidad económica y social y el desarrollo turístico responsable.

En ese sentido, Herrera destacó el crecimiento que experimentó Varvarco en los últimos años de la mano del turismo.

“Pasamos de tener 40 plazas habilitadas a contar con 120 en menos de dos años. Eso habla de un desarrollo sostenible que nos permite seguir creciendo”, sostuvo.

La localidad también atraviesa un momento clave en materia de infraestructura. Actualmente se ejecutan obras sobre la Ruta Provincial 43, en el tramo que une Las Ovejas con Varvarco, lo que permitirá conectar por asfalto a la localidad y potenciar aún más su desarrollo turístico. “Va a ser un antes y un después para Varvarco. Nos posiciona en otro lugar y nos permite pensar en proyectos viables y sostenibles en el tiempo”, señaló el presidente comunal.

La localidad neuquina de Varvarco fue seleccionada como uno de los 55 destinos argentinos que aspiran al prestigioso sello “Best Tourism Villages”, otorgado por ONU Turismo.

Además, recientemente se presentaron anteproyectos vinculados a nuevos servicios turísticos, como un circuito peatonal con miradores y un paseo comercial, iniciativas pensadas para fortalecer la experiencia de quienes visitan la zona.

Neuquén ya tiene antecedentes exitosos en este certamen internacional: Caviahue-Copahue obtuvo anteriormente el sello de ONU Turismo, consolidando a la provincia como uno de los destinos rurales más valorados del país.

Ahora, Varvarco busca seguir ese camino y mostrarle al mundo que, en el extremo norte neuquino, existe un rincón donde la naturaleza, la cultura y la identidad todavía conservan una autenticidad difícil de encontrar.