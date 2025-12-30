El intendente de Varvarco, Ulises Herrera habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado. Se refirió al crecimiento que significará para la localidad la construcción de una estación de servicios de YPF en materia turística, en un predio que fue cedido por la propia Municipalidad.

¿Qué significa que se instale una estación de servicio en Varvarco?

Muchísimo porque ahora también está en obras la Ruta 43, y la verdad que eso nos abre un abanico muy importante, lo que es el asfalto y la estación de servicio. Nos da un montón de posibilidades que nos hacía falta, y nos permite seguir proyectándonos como comunidad. Implica oportunidades y trabajar para las futuras generaciones. Salimos de una cultura de muchos años de existencialismo.

¿Ha aumentado el turismo en la localidad?

Si, no solo aumentó, sino que también lo que pasó fue que se extendió mucho más la temporada. Vemos que el turismo no es solamente tres o cuatro meses, sino que se extiende hasta mayo y arranca en octubre o antes tal vez. Esto no pasaba, vemos aumento en número y lo que se genera es que casi todo el año tenemos visitas. Trabajamos mucho para eso. Triplicamos el número de turistas de años anteriores.

En Colomichicó hay dos chicos que trabajan ahí, y después nosotros por un convenio con NeuquénTur y la Provincia sumamos dos más para trabajar. Era una infraestructura muy linda, pero que no estaba a disposición, y ahora se pudo habilitar. Hay siete guías habilitados, antes había tres. Pienso que no nos va a alcanzar con siete a partir de toda la infraestructura que se sumará a Varvarco. Hay que preparar a toda nuestra comunidad para lo que viene con servicios. Cuando entramos a la gestión, teníamos 40 plazas, y hoy estamos en 125. Crecimos mucho porque trabajamos para eso y el Gobierno provincial nos dio todas las herramientas para que así sea. Capacitaciones del Ministerio de Turismo, créditos para emprendimientos con tasas bajas.

Varvarco tiene muchos lugares turísticos, las termas por ejemplo que son muy importantes. Yo considero que el Gobierno provincial nos está dando todas las herramientas para que podamos crecer, soñar, proyectar comunidades, abrir una puerta para las futuras generaciones. Nos toca trabajar para que las futuras generaciones tengan mejores oportunidades.

