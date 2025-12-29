Energía para el interior: Varvarco contará con nueva estación de servicios

La empresa estatal HIDENESA avanza en el diseño del proyecto ejecutivo para instalar una nueva estación de servicios en Varvarco, bajo la bandera YPF, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de combustible en el norte neuquino. Esta iniciativa busca reducir las distancias de carga para los habitantes y acompañar el desarrollo social y productivo de la región.

Como parte de su estrategia de expansión, Hidrocarburos del Neuquén S.A. trabaja en la cesión de terrenos donde se construirá esta nueva unidad de negocios. Se trata de un área clave, donde la inversión privada es escasa, y donde la presencia estatal cobra importancia para garantizar servicios básicos.

El diseño contempla una estructura híbrida, con tanques soterrados y una construcción modular en superficie. La propuesta responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad y seguridad, y marca el inicio de una serie de etapas administrativas previas a la ejecución de la obra.

Este nuevo desarrollo energético se delineó luego del aniversario de Varvarco, celebrado en noviembre pasado. La estación se suma a otras obras de infraestructura en la región, incluyendo rutas, viviendas y servicios esenciales, consolidando un corredor de abastecimiento clave en el Alto Neuquén.

El presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, destacó que la empresa cumple un rol esencial como herramienta del Estado, garantizando el acceso a combustibles donde el mercado no llega por sí solo. Remarcó que esta política tiene una mirada estratégica centrada en el crecimiento equilibrado de las comunidades del interior.