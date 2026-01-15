Este sábado 17 de enero se realizará en Varvarco una nueva edición de Camino a las Estrellas, una propuesta turística y cultural que combina trekking nocturno, naturaleza y recreación histórica en el Área Natural Protegida Los Bolillos.

La actividad, que ya se consolidó como una de las más convocantes del norte neuquino, tendrá un cupo limitado de 150 participantes, el cual ya se encuentra completo. Debido a la alta demanda, la organización confirmó una segunda fecha para el 21 de febrero.

Durante una entrevista en el programa Verano de Primera, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, el presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco, Ulises Herrera, destacó que se trata de una propuesta “muy familiar y recreativa”, pensada no solo para disfrutar del paisaje, sino también para poner en valor la historia del lugar.

El recorrido nocturno abarca aproximadamente cuatro kilómetros e incluye distintas estaciones con relatos históricos y escenas teatralizadas que recrean acontecimientos ocurridos décadas atrás, como la historia de las cautivas del Alto Neuquén y el paso por el antiguo cementerio de la peste. El punto de partida es el paraje La Matancilla, donde funcionó la ex Escuela 276, hoy recuperada como espacio de encuentro. La actividad es guiada por la empresa local Rumbo Norte y busca promover el turismo responsable, priorizando el cuidado del entorno natural.

Desde la organización remarcaron que Camino a las Estrellas apunta a fortalecer el desarrollo turístico de la región, invitando a conocer los paisajes, la historia y la identidad cultural del Alto Neuquén, siempre con una mirada puesta en la preservación del recurso natural. Para mayor información e inscripciones sobre esta caminata nocturna del sábado, comunicarse con al teléfono 2942 465233.

Mira la entrevista completa: