Jueves 19 de Febrero, Neuquén, Argentina
Formación energética regional

Del aula al yacimiento: becas para el futuro petrolero de la región

UFLO Universidad presentó el Programa de Becas Impulso Energético 2026 con descuentos de hasta 50% para estudiar en CENOVA certificaciones vinculadas a la industria Oil & Gas en Neuquén.

Por Nicolás Alvarez

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 22:04
En un escenario de expansión estructural de la industria hidrocarburífera en Neuquén, UFLO Universidad lanzó el Programa de Becas Impulso Energético 2026, una iniciativa que contempla beneficios de hasta el 50% de descuento para quienes inicien estudios en CENOVA.

El programa apunta a fortalecer la formación técnica de futuros profesionales del sector Oil & Gas, en un contexto marcado por el aumento de inversiones, mayor actividad productiva y procesos operativos cada vez más complejos.

La propuesta se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Universitaria de UFLO y busca acompañar el desarrollo productivo regional mediante la capacitación de capital humano especializado.

Formación estratégica para la industria Oil & Gas

CENOVA ofrece certificaciones con enfoque aplicado y alineadas a las dinámicas reales de operación, seguridad y producción de la industria energética.

Las opciones de formación incluyen:

  • Operador/a de Campo

  • Operador/a de Planta

  • Operador/a de Fractura Hidráulica

Estas certificaciones están diseñadas para preparar perfiles técnicos listos para insertarse en equipos de trabajo del sector hidrocarburífero, con una visión de desarrollo profesional y actualización permanente.

El crecimiento del sector Oil & Gas en la región no solo implica mayor actividad en campo, sino también una demanda creciente de especialización técnica y estándares operativos más exigentes.

Desde UFLO Universidad señalan que la sostenibilidad del desarrollo energético depende de la formación de talento local con competencias técnicas sólidas y capacidad de adaptación a entornos de alta exigencia.

Educación como motor del desarrollo regional

La expansión de la industria energética posiciona a Neuquén como uno de los principales polos productivos del país. En este escenario, la articulación entre universidad e industria se consolida como una estrategia clave para fortalecer el ecosistema regional.

La alianza entre UFLO y CENOVA busca generar un puente entre formación académica, demanda empresarial y oportunidades laborales, promoviendo trayectorias profesionales vinculadas al sector energético.

Requisitos y condiciones del beneficio

Para acceder y mantener la beca, los postulantes deberán:

  • Presentar DNI y título secundario o constancia de título en trámite.

  • Completar el proceso de inscripción correspondiente.

  • Cumplir con las condiciones de regularidad académica y compromisos administrativos establecidos por la institución.

El beneficio se mantiene vigente siempre que se respeten los criterios de desempeño y cumplimiento definidos por el programa, y está sujeto a disponibilidad.

