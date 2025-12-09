Un convenio que abre oportunidades de estudio

La Universidad de Flores (UFLO) y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa formalizaron un acuerdo que garantiza beneficios académicos para afiliados y su núcleo familiar.

El programa permite acceder a un 50% de descuento en matrícula y un 20% en las cuotas mensuales, aplicable a toda la oferta educativa de la institución, tanto presencial como virtual.

El convenio surge en un contexto en el que la industria hidrocarburífera requiere perfiles cada vez más preparados y con competencias actualizadas.

Formación para acompañar el crecimiento del sector

Durante la firma, el secretario general del Sindicato, Marcelo Rucci, destacó la importancia de ampliar el acceso a la educación dentro de la actividad petrolera.

“Creo que tenemos que ponernos a trabajar en lo que viene: preparar a nuestros jóvenes y a nuestra gente para una industria que avanza tecnológicamente y que nos ofrece la posibilidad de brindarles nuevas herramientas”, expresó.

Rucci enmarcó este acuerdo en una política más amplia impulsada por la organización gremial.

“Estamos trabajando en educación, salud, seguridad, deporte y cultura, porque entendemos que son necesidades básicas que debemos cubrir. Es nuestra responsabilidad hacer llegar estas oportunidades a nuestra gente”, afirmó.

El paquete de beneficios alcanza a afiliados y familias, quienes podrán inscribirse en carreras presenciales, virtuales y ciclos de complementación. “Con la Universidad de Flores se abre una nueva puerta para dar beneficios a nuestros compañeros y, fundamentalmente, a sus familias. Este convenio está pensado para todo el grupo familiar de los trabajadores petroleros”, sostuvo.

Rucci explicó además que la demanda de formación es creciente.

“Muchos compañeros nos lo venían pidiendo, y poder concretarlo con una universidad tan importante como la Universidad de Flores es muy significativo. Esta es una herramienta más que acercamos a los trabajadores de la actividad petrolera, y seguiremos ampliando este abanico de oportunidades para acompañar su crecimiento”, dijo el dirigente.

Una oferta académica amplia y en expansión

Desde UFLO, la secretaria académica Micaela de Vega detalló los alcances del acuerdo y la variedad educativa disponible.

“El convenio habilita a todos los afiliados del Sindicato —y de manera extensiva a sus familias— a acceder a un programa de beneficios académicos dentro de la Universidad de Flores”, señaló.

Explicó además que el programa “permite que quienes deseen iniciar o continuar sus estudios en UFLO puedan acceder a un 50% de descuento en la matrícula y un 20% de descuento en cada una de las cuotas mensuales”.

La institución ofrece más de trece carreras activas, entre ellas la Licenciatura en Ciencias Ambientales, profesorados, psicología, psicopedagogía y diversas formaciones vinculadas con la salud, como kinesiología, nutrición, esterilización y producción de bioimágenes. También se incluyen propuestas en higiene y seguridad, opciones 100% virtuales y ciclos de complementación para técnicos.

De Vega adelantó que la universidad acompañará de forma personalizada a quienes quieran inscribirse.