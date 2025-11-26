La Municipalidad de Neuquén presentó recientemente una nueva herramienta digital denominada Botón Descuento Neuquino, que permite a los vecinos acceder a importantes rebajas en las tasas municipales retributivas. Esta iniciativa está dirigida a aliviar la carga impositiva de las familias neuquinas y contribuir a la sostenibilidad económica de los ciudadanos. Los descuentos varían según el tipo de contribuyente, alcanzando hasta un 50% para familias, un 40% para comercios, un 30% para empresas y un 100% para jubilados. La inscripción para acceder a estos beneficios estará abierta hasta el 15 de diciembre, y los interesados pueden hacerlo a través de la página web oficial del municipio, donde, mediante una simple acción en el botón verde, los contribuyentes podrán verificar sus propiedades y obtener el descuento correspondiente.

"Es una herramienta que busca aliviar el bolsillo de los vecinos, especialmente en tiempos difíciles", destacó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, en diálogo con La Primera es de la mañana por AM550.

"Los descuentos pueden llegar hasta el 50%, y no solo benefician a las familias, sino también a comercios y empresas locales, lo que contribuye al dinamismo de la economía de la ciudad", señaló.

El Botón Descuento Neuquino forma parte de una serie de medidas impulsadas por la municipalidad para favorecer a los ciudadanos y alentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además, el sistema permite acumular otros descuentos adicionales por débito automático, pago adelantado o buen comportamiento tributario.

Pago de salarios con aumento y antes de fin de mes

En otro aspecto, Schpoliansky también destacó el pago de salarios municipales, que se realizará el próximo viernes 28 de noviembre, como es habitual en la municipalidad. La noticia fue recibida con satisfacción por los trabajadores municipales, ya que se abonará la totalidad de los salarios con recursos propios, sin la necesidad de asistencia financiera externa. El pago incluirá un 13% de incremento acordado en el acta firmada en marzo con el gremio SITRAMUNE, lo que refleja el compromiso del municipio con los trabajadores.

Este será el último aumento salarial del año, ya que el próximo ajuste por IPC (Índice de Precios al Consumidor) se realizará en enero de 2026, conforme a la pauta trimestral establecida. Además, Schpoliansky aseguró que el pago de los aguinaldos se llevará a cabo en la semana previa a Navidad, como es usual.

Temporada de verano: "Es un trabajo conjunto"

Por último, el secretario de Finanzas también abordó el tema de los operativos de verano, que comenzarán con la contratación de personal eventual para la temporada de verano. A partir del 1 de diciembre, se sumarán nuevos inspectores y operarios a la tarea de vigilancia y prevención, especialmente en lugares de recreación pública como balnearios y zonas costeras.

Schpoliansky explicó que, debido al adelantamiento de las altas temperaturas, se anticiparon algunos operativos, incluyendo la incorporación de guardavidas en menor cantidad desde el 15 de noviembre. Además, destacó que los operarios y inspectores estarán encargados de garantizar la seguridad en las zonas habilitadas para hacer fuego, evitando que los vecinos se expongan a riesgos innecesarios por descuidos.

"Sabemos que los calores llegan más temprano cada año, por lo que estamos tomando las precauciones necesarias para que los balnearios y otros espacios públicos estén seguros para todos los vecinos", indicó Schpoliansky. "Es un trabajo conjunto, donde no solo el municipio, sino también los ciudadanos, tienen que cumplir con las normas de seguridad y cuidado", señaló.

Aunque se incrementó la presencia de personal para evitar incendios y accidentes, el funcionario recordó que la responsabilidad también recae sobre los vecinos, quienes deben respetar las normas y hacer un uso adecuado de los espacios públicos. En este sentido, remarcó que la buena educación cívica es esencial para mantener la seguridad y el orden en la ciudad, especialmente durante la temporada de verano, cuando la afluencia de personas a las playas y paseos costeros se intensifica.