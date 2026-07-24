Una nueva jornada solidaria reunirá este domingo a vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul con un objetivo común: cocinar y distribuir alimentos para familias que lo necesitan. La iniciativa contempla la preparación de una gran guisada argentina y la posterior entrega de viandas en distintos barrios de la comarca petrolera.

La preparación de los alimentos comenzará a las 8 en el salón de eventos Anilú, donde se desarrollará la jornada solidaria.

La actividad se desarrollará en el salón de eventos Anilú, ubicado en Lago Villarino 478, en el barrio Parque Este. La preparación comenzará a las 8 y el reparto de las porciones está previsto para las 13:30.

La convocatoria surgió a partir de una publicación en redes sociales y tuvo una rápida respuesta. En apenas un día, 78 voluntarios se sumaron a la propuesta para colaborar con la organización, la elaboración de los alimentos y la distribución de las viandas. Los organizadores destacaron que se trata de una iniciativa totalmente apolítica, impulsada por vecinos con ganas de ayudar. Quienes quieran participar pueden hacerlo como voluntarios, mediante donaciones de alimentos o con aportes económicos.

La jornada incluirá la elaboración de una gran guisada argentina y el reparto de porciones en distintos barrios.

Para continuar con la preparación y alcanzar a más familias, se reciben donaciones de arroz, carne, pollo, verduras y aceite. También se encuentra disponible un código QR que permite acceder al grupo de WhatsApp donde se coordina la jornada y se brinda información sobre los puntos de acopio.