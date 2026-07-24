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A puro guiso

Vecinos se organizan para cocinar una gran guisada y ayudar a familias de Cutral Co y Plaza Huincul

La jornada solidaria se realizará este domingo en el salón de eventos Anilú. La propuesta busca reunir alimentos y voluntarios para preparar y distribuir viandas. También reciben donaciones de arroz, carne, pollo, verduras y aceite para llegar a más familias.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 24 de julio de 2026 a las 08:46
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Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul se organizan para preparar y distribuir viandas durante una nueva jornada solidaria.

Una nueva jornada solidaria reunirá este domingo a vecinos y vecinas de Cutral Co y Plaza Huincul con un objetivo común: cocinar y distribuir alimentos para familias que lo necesitan. La iniciativa contempla la preparación de una gran guisada argentina y la posterior entrega de viandas en distintos barrios de la comarca petrolera.

La preparación de los alimentos comenzará a las 8 en el salón de eventos Anilú, donde se desarrollará la jornada solidaria.

La actividad se desarrollará en el salón de eventos Anilú, ubicado en Lago Villarino 478, en el barrio Parque Este. La preparación comenzará a las 8 y el reparto de las porciones está previsto para las 13:30.

La convocatoria surgió a partir de una publicación en redes sociales y tuvo una rápida respuesta. En apenas un día, 78 voluntarios se sumaron a la propuesta para colaborar con la organización, la elaboración de los alimentos y la distribución de las viandas. Los organizadores destacaron que se trata de una iniciativa totalmente apolítica, impulsada por vecinos con ganas de ayudar. Quienes quieran participar pueden hacerlo como voluntarios, mediante donaciones de alimentos o con aportes económicos.

La jornada incluirá la elaboración de una gran guisada argentina y el reparto de porciones en distintos barrios.

Para continuar con la preparación y alcanzar a más familias, se reciben donaciones de arroz, carne, pollo, verduras y aceite. También se encuentra disponible un código QR que permite acceder al grupo de WhatsApp donde se coordina la jornada y se brinda información sobre los puntos de acopio.

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