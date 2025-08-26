¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
UNANIMIDAD EN LA DECISIÓN

Hay acuerdo en Legislatura y Neuquén tendrá su nueva ruta "escénica"

La declaración es inminente, pues tuvo despacho favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura neuquina.

Por Rubén Boggi
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 17:54
La ruta 43 une localidades del norte neuquino, como Chos Malal, Huinganco, Andacollo, Las Ovejas; atraviesa paisajes de una notable belleza, y esto ha sido suficiente argumento para que la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitiera, este lunes, por unanimidad, un despacho favorable al proyecto de ley que la declara "Ruta Escénica de Interés Turístico, Ambiental y Cultural" en Neuquén.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá promover la preservación ambiental del corredor, la señalización interpretativa de sus atractivos y el diseño de estrategias turísticas sustentables e inclusivas, coordinando tales tareas con municipios, comisiones de fomento, comunidades locales y "originarias", según se ha informado.

El proyecto fue impulsado inicialmente por el diputado Matías Martínez (Comunidad), y reconoce a la Ruta 43 como la columna vertebral del norte neuquino y como "corredor natural".  La carretera se extiende a lo largo de 160 kilómetros y conecta Chos Malal  con Varvarco-Invernada Vieja, atravesando parajes rurales, zonas de producción ganadera y "comunidades con una fuerte impronta cultural como Andacollo, Huinganco, Villa del Nahueve y Las Ovejas". 

La iniciativa había recibido previamente dictamen favorable de la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, por lo que es inminente su tratamiento en el recinto, en el que será seguramente aprobada la ley que crea la nueva ruta "escénica" en Neuquén.

 

