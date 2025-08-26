La ruta 43 une localidades del norte neuquino, como Chos Malal, Huinganco, Andacollo, Las Ovejas; atraviesa paisajes de una notable belleza, y esto ha sido suficiente argumento para que la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitiera, este lunes, por unanimidad, un despacho favorable al proyecto de ley que la declara "Ruta Escénica de Interés Turístico, Ambiental y Cultural" en Neuquén.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá promover la preservación ambiental del corredor, la señalización interpretativa de sus atractivos y el diseño de estrategias turísticas sustentables e inclusivas, coordinando tales tareas con municipios, comisiones de fomento, comunidades locales y "originarias", según se ha informado.

El proyecto fue impulsado inicialmente por el diputado Matías Martínez (Comunidad), y reconoce a la Ruta 43 como la columna vertebral del norte neuquino y como "corredor natural". La carretera se extiende a lo largo de 160 kilómetros y conecta Chos Malal con Varvarco-Invernada Vieja, atravesando parajes rurales, zonas de producción ganadera y "comunidades con una fuerte impronta cultural como Andacollo, Huinganco, Villa del Nahueve y Las Ovejas".

La iniciativa había recibido previamente dictamen favorable de la comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte, por lo que es inminente su tratamiento en el recinto, en el que será seguramente aprobada la ley que crea la nueva ruta "escénica" en Neuquén.