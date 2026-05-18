El frío polar comenzó a instalarse con fuerza en Neuquén y, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las temperaturas bajo cero marcarán gran parte de la semana en el Alto Valle. Las mañanas heladas y las fuertes heladas nocturnas serán protagonistas en la región, aunque se mantendrán condiciones de tiempo estable y cielos mayormente despejados.

De acuerdo con el informe meteorológico, este lunes arrancó con una jornada fría pero estable, con máximas cercanas a los 18°C durante la tarde. Sin embargo, el descenso más fuerte se registrará durante la noche, cuando la mínima llegará a los -2°C en la ciudad de Neuquén.

Entre martes y jueves se esperan los días más fríos en la región del Alto Valle.

El ingreso de una masa de aire frío sobre el norte de la Patagonia provocará que las temperaturas continúen cayendo en los próximos días. Entre el martes y el jueves se esperan las jornadas más heladas de la semana, con mínimas que podrían ubicarse entre los -3°C y los -5°C en distintos sectores del Alto Valle.

Además del frío intenso durante las primeras horas del día, se anticipan heladas generalizadas y mañanas con escarcha, especialmente en zonas suburbanas y rutas de la región. Las autoridades recomiendan circular con precaución durante la madrugada y las primeras horas de la mañana debido a la posible formación de hielo sobre la calzada.

Las heladas volverán a cubrir calles y vehículos durante las próximas jornadas.

Pese al marcado descenso térmico, el tiempo se mantendrá mayormente bueno y con poco viento en la ciudad de Neuquén y alrededores. Las tardes tendrán temperaturas frescas a templadas, mientras que las noches seguirán siendo muy frías durante toda la semana.

Según adelantaron los organismos meteorológicos, las condiciones invernales podrían extenderse hacia el próximo fin de semana, consolidando uno de los períodos más fríos en lo que va del año en la región.