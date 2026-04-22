De manera similar a lo ocurrido en San Martín de los Andes, donde se detectaron dos casos de amenazas de tiroteo en una semana, la localidad de Villa La Angostura se sumó a una tendencia que preocupa. A raíz de un mensaje anónimo detectado en uno de los baños del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) 68, las autoridades decidieron activar activar los protocolos de seguridad e impusieron restricciones para los alumnos que concurran a clases a partir este miércoles 22 de abril.

Sin correr ningún tipo de riesgos, las autoridades del CPEM 68 de Villa La Angostura actuaron con rapidez tras la detección de la pintada intimidante en el baño de varones. Como una manera de resguardar a los estudiantes y los docentes que asisten al establecimiento, decidieron seguir las pautas establecidas por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Amenaza de tiroteo en CPEM 68: se activó el protocolo de seguridad y se radicó la denuncia correspondiente

A través de un comunicado enviado a las familias, que reproduce el portal Diario Andino, el equipo directivo confirmó que se realizó la denuncia policial correspondiente y se dio intervención a la supervisión escolar. Además, se dispuso la preservación de los espacios involucrados para no entorpecer la investigación en curso.

“Ante esta situación, hemos activado de manera inmediata los protocolos de seguridad y resguardo”, se indica en el comunicado emitido desde la dirección del establecimiento educativo.

Restricciones de ingreso en el CPEM 68 de Villa La Angostura: sin mochilas y control de sanitarios

Como parte de las acciones preventivas, se implementaron restricciones en el ingreso de los estudiantes. Desde este miércoles 22 de abril, no podrán asistir con mochilas y deberán llevar sus útiles en bolsas transparentes. También se reforzó el control sobre los sanitarios: durante el horario de clases permanecerán cerrados y solo podrán ser utilizados con autorización de preceptoría.

Estas disposiciones buscan minimizar riesgos mientras avanza la investigación y brindar mayor tranquilidad a la comunidad educativa.

Enfoque pedagógico: diálogo y espacios de convivencia

Más allá de las medidas de seguridad impuestas por las autoridades del CPEM 68, desde la institución remarcaron que el abordaje también tendrá un eje pedagógico. En ese sentido, se promoverán espacios de diálogo, escucha activa y participación estudiantil. Se fortalecerán ámbitos como los Consejos de Convivencia y las Mesas de Diálogo, con el objetivo de que los propios alumnos formen parte de la construcción de estrategias de cuidado dentro de la escuela.

El rol de las familias ante las reiteradas amenazas de tiroteo

El comunicado también incluyó un llamado a la corresponsabilidad de las familias, a quienes se les pidió acompañar a los estudiantes y fomentar el uso responsable de los dispositivos móviles y las redes sociales. Entre las recomendaciones, se destacó la importancia de evitar la difusión de información no verificada y priorizar los canales oficiales para no generar pánico innecesario.

Preocupación en otras escuelas de la zona

El episodio no solo impactó en el CPEM 68, sino que también generó alerta en otros establecimientos educativos, donde comenzaron a replicarse situaciones similares. Situaciones que reflejan la sensibilidad del contexto actual.

Mientras continúa la investigación, desde el CPEM 68 reiteraron su compromiso con la seguridad de toda la comunidad educativa y aseguraron que se mantendrán las medidas necesarias para garantizar un entorno cuidado. Para ello se hará un seguimiento de la situación y se evaluará la efectividad de las medias implementadas.