El Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén advirtió que se registraron intentos de estafa telefónica y digital en los que “personas inescrupulosas solicitan pagos, transferencias o adelantos de dinero por supuestos trámites invocando el nombre de escribanías”.

Ante este tipo de situaciones, recomendaron extremar las medidas de verificación antes de realizar cualquier operación económica. “Es fundamental confirmar la identidad de quien se comunica y asegurarse de que se trate efectivamente de una escribanía habilitada en la provincia”, señalaron. .

El listado oficial y actualizado de escribanos y escribanías se encuentra disponible en el sitio web escribanosnqn.org.ar, una herramienta que permite corroborar la existencia, el registro profesional y los datos de contacto correspondientes.

Asimismo, ante cualquier duda o sospecha, aconsejaron no efectuar pagos ni transferencias hasta tanto se haya verificado la información por canales oficiales.

Los vecinos pueden comunicarse vía mail (secretaria@escribanosnqn.org.ar) directamente con el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén para recibir orientación y confirmar la validez de la gestión.