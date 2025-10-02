Alto Traful renueva la propuesta cultural y gastronómica con “Traful Invita”

Del 10 al 12 de octubre, el Hotel Alto Traful será sede de la novena edición de “Traful Invita”, un evento que ya se consolidó como un clásico para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, el vino, la música y la naturaleza en un mismo espacio. Ubicado en pleno circuito de los Siete Lagos, el hotel se convertirá durante ese fin de semana en un escenario único, donde los sabores patagónicos y la identidad culinaria de Neuquén y Río Negro serán los grandes protagonistas.

El anfitrión del ciclo será el chef Emanuel Antimi (@turkococina), representante de la cocina de Alto Traful y reconocido embajador gastronómico neuquino. Lo acompañarán dos referentes de la región: Martín Páez (@lobococina), de Villa La Angostura, y Sebastián Mazzucchelli (@sebastianmazzucchelli), de Villa Pehuenia.

Durante el evento se llevarán a cabo dos cenas especiales: Viernes 10 de octubre cena de pasos con música en vivo y Sábado 11 de octubre cena con maridaje de vinos, diseñada para resaltar los productos locales y la cocina patagónica. Más que un festival gastronómico, “Traful Invita” se ha transformado en una experiencia multisensorial, donde la hospitalidad premium del Alto Traful se combina con la cultura y la naturaleza, posicionando a la villa como un destino de excelencia en la Patagonia.

Con esta nueva edición, el hotel reafirma su compromiso de ser un actor clave en el desarrollo turístico y cultural de la región, ofreciendo propuestas que trascienden la estadía para convertirse en experiencias memorables.